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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С обеда не вернулся

Имущество экс-полковника изъято в казну
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(7812)
Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-сотруднику ФСБ Дмитрию Сенину на 380 миллионов рублей.

В пользу государства изъято 28 объектов недвижимости в Москве и Подмосковье, а также пять дорогостоящих автомобилей, которые были зарегистрированы на Сенина и его родственников.

Это дело приобрело общественный резонанс потому, что ответчик по иску является супругом сестры экс-сотрудника антикоррупционного ведомства МВД Дмитрия Захарченко. Напомним, в квартире сестры полковника полиции был найден настоящий денежный склад - почти 9 миллиардов рублей в различной валюте. Почти все эти деньги по решению суда уже переданы в доход государства.

Что касается имущества полковника ФСБ и его близких, а их всего 14 человек, то по утверждению представителя прокуратуры, выступившего в суде, квартиры, машины и земля ответчиков приобретены на нетрудовые доходы и не без помощи Сенина. Кроме него в числе ответчиков, перечисленных в иске, фигурируют 13 физических и одно юридическое лицо - ООО "Апартс". Также перечислены 28 объектов недвижимости - дома, участки, квартиры в столице, Московской области и в Сочи. В списке также пять дорогих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его близких. Среди тех, чье имущество просила изъять прокуратура, жена Сенина - Ольга, она же сестра полковника Захарченко. А также сестры экс-сотрудника спецслужбы, тетя, дядя и водитель.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
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Кроме того, среди соответчиков оказался бывший начальник отдела по расследованию особо важных дел Московского межрегионального следственного управления на транспорте Иван Кожевников, которого представитель надзорного ведомства назвал "верным и надежным хранителем имущества" бывшего сотрудника ФСБ.

Прокурор, выступивший в суде, заявил, что Сенин жил на широкую ногу. Своему водителю Виктору Клуженкову, лично нанятому, он платил столько же, сколько и сам получал на службе. Также у полковника в штате кроме водителя имелись гувернантки и уборщицы.

Сенин исчез в конце апреля 2017 года. Уходя на обед, он оставил сослуживцам ключ от сейфа, удостоверение и рапорт об увольнении из ФСБ. С обеда он не вернулся.

Полковника обвиняют в получении взяток и в дезертирстве.

Кроме почти 9 миллиардов рублей в долларах и евро суд обратил в доход страны многочисленные квартиры и автомашины родственников и знакомых Захарченко.

На этот раз суд рассматривает иск Генпрокуратуры на 500 миллионов рублей.

По сообщению официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного, на первом заседании суда речь шла об изъятии в доход государства драгоценностей на 320 тысяч долларов знакомой Захарченко - Яны Саратовцевой, которая приобрела их во время совместной поездки в США в 2013 году.

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