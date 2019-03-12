Новости

В Госдуме назвали "глупостью без рамок" доклад ЕП по "Северному потоку - 2" 20:25
В Москве открылась арт-выставка "Мяч в искусстве" 20:06
Москва демонстрирует рекордный рост продолжительности жизни 20:00
В Петербурге открылась выставка современных художниц 19:42
В Краснодаре потушили масштабный пожар на складе полиэтилена 19:34
"Спартак" пригласил Карреру на матч с "Зенитом" 19:30
Совфед: Действия НАТО в Югославии стали точкой отсчета для современных конфликтов 19:23
Опрос: Женщины не хотят работать под руководством женщин 19:21
Минстрой изменит критерии включения обманутых дольщиков в реестр 19:15
"Ростелеком" договорился о покупке оператора Tele2 19:06
Четырех дагестанцев обвинили в подготовке теракта на концерте Киркорова 19:05
Полеты Boeing 737 MAX 8 могут запретить во всей Европе 18:45
В честь Стивена Хокинга выпустили монеты 18:34
Собянин: Москва первой в России переходит на новые стандарты онкопомощи 18:28
Мать девочки-"маугли" привлекут к административной ответственности 18:13
В Краснодаре загорелся склад на площади 1,4 тыс квадратных метров 18:11
В Москве ограбили квартиру миллионера из списка Forbes 18:10
В Ярославль приедут легенды хоккея 18:04
В Ленобласти 10-летний мальчик вытащил из полыньи одноклассницу 18:02
Посла Польши вызвали в МИД Беларуси из-за оправдания военного преступника 18:02
В Москве потеплеет по плюс 13 градусов 18:01
Toyota построит пилотируемый луноход 18:00
Белстат подсчитал, как изменились цены в феврале 17:44
Фото: в Липецкой области сожгли "Короля ночи" из "Игры престолов" 17:40
MIPIM-2019: В новую Москву уже вложено 900 миллиардов рублей 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила парковки во дворах
Верховный суд объяснил правила парковки во дворах
14 марта в "РГ" состоится заседание Исторического клуба журнала "Родина"
14 марта в "РГ" состоится заседание Исторического клуба журнала "Родина"
13 марта - экспертный совет "Государство как кризис-менеджер"
13 марта - экспертный совет "Государство как кризис-менеджер"
12.03.2019 19:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Раскачали мэрию

Суд разъяснил, когда за детскую игровую площадку отвечает муниципалитет, а когда - УК
Текст: Денис Передельский ("Российская газета", Орел)
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(7812)
В Орле областной суд поставил точку в деле по иску семьи, которая почти год искала виновных в травмировании своего ребенка. Мальчик получил сотрясение головного мозга, упав с качелей, но нести ответственность за это никто не согласился.
Зона качелей должна быть оборудована ударопоглощающим покрытием над забетонированным участком. Фото: Александр Корольков/ РГ Зона качелей должна быть оборудована ударопоглощающим покрытием над забетонированным участком. Фото: Александр Корольков/ РГ
Зона качелей должна быть оборудована ударопоглощающим покрытием над забетонированным участком. Фото: Александр Корольков/ РГ

Происшествие произошло в мае 2018 года в райцентре Мценск. Во дворе многоквартирного дома по улице Кузьмина ребенок упал с качелей на бетонное покрытие. Больно ударился головой. В больнице поставили диагноз "сотрясение головного мозга". Мальчика госпитализировали, на лечение ушло больше месяца, и его мама решила не дать спустить все на тормозах. Ведь пострадать могут и другие дети. Она обратилась не только в суд, но и в полицию.

Последняя провела проверку и установила, что качели не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52169-2012. Согласно им, зона качелей должна быть оборудована ударопоглощающим покрытием над забетонированным участком. Такого на площадке не было.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Суд решит, что делать с матерью брошенной в квартире девочки

Но кто виновен в том, что ребенок получил травму? Ответ на этот вопрос искали суды двух инстанций, включая областную апелляцию.

Мама обвинила администрацию Мценска, городское управление ЖКХ и управляющую компанию. Все три ответчика начали перекладывать вину на других. Так, чиновники заявили, что ранее был заключен муниципальный договор. Согласно ему, за содержание детских площадок отвечает управляющая компания. Но изучив перечень объектов в этом договоре, суд не нашел в нем злополучных качелей, с которых упал мальчик. Более того, выяснилось, что у них нет собственника. Спорная площадка не состоит на балансе ни у одной организации.

Суд пришел к выводу, что при таких обстоятельствах ответственность несет мэрия. Во-первых, площадка расположена на муниципальной земле. Во-вторых, если объект бесхозяйный, то органы местного самоуправления обязаны принять меры по постановке его на учет и принять на свой баланс. Этого они не сделали, и потому виновными признали чиновников. Что касается управляющей компании, то ее привлекли бы к ответственности в трех случаях: если бы площадка принадлежала ей, если бы она присутствовала в упомянутом выше договоре или если бы качели стояли на земле, относящейся к общедомовому имуществу. В последнем случае УК имеет право взимать плату за ремонт и содержание качелей. Но жители многоквартирного дома эту услугу не оплачивают, что стало еще одним аргументом в пользу невиновности управляющей компании.

Городское управление ЖКХ заплатит семье 80 тысяч рублей компенсации.

Власть Право Уголовное право Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали "глупостью без рамок" доклад ЕП по "Северному потоку - 2"
Эксперт назвал нонсенсом заявления о "проигравшей" России
Госдума приняла законопроект об алиментах для предпенсионеров
Суд арестовал мать, бросившую 5-летнюю дочь в захламленной квартире
Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года