В Орле областной суд поставил точку в деле по иску семьи, которая почти год искала виновных в травмировании своего ребенка. Мальчик получил сотрясение головного мозга, упав с качелей, но нести ответственность за это никто не согласился.

Происшествие произошло в мае 2018 года в райцентре Мценск. Во дворе многоквартирного дома по улице Кузьмина ребенок упал с качелей на бетонное покрытие. Больно ударился головой. В больнице поставили диагноз "сотрясение головного мозга". Мальчика госпитализировали, на лечение ушло больше месяца, и его мама решила не дать спустить все на тормозах. Ведь пострадать могут и другие дети. Она обратилась не только в суд, но и в полицию.

Последняя провела проверку и установила, что качели не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52169-2012. Согласно им, зона качелей должна быть оборудована ударопоглощающим покрытием над забетонированным участком. Такого на площадке не было.

Но кто виновен в том, что ребенок получил травму? Ответ на этот вопрос искали суды двух инстанций, включая областную апелляцию.

Мама обвинила администрацию Мценска, городское управление ЖКХ и управляющую компанию. Все три ответчика начали перекладывать вину на других. Так, чиновники заявили, что ранее был заключен муниципальный договор. Согласно ему, за содержание детских площадок отвечает управляющая компания. Но изучив перечень объектов в этом договоре, суд не нашел в нем злополучных качелей, с которых упал мальчик. Более того, выяснилось, что у них нет собственника. Спорная площадка не состоит на балансе ни у одной организации.

Суд пришел к выводу, что при таких обстоятельствах ответственность несет мэрия. Во-первых, площадка расположена на муниципальной земле. Во-вторых, если объект бесхозяйный, то органы местного самоуправления обязаны принять меры по постановке его на учет и принять на свой баланс. Этого они не сделали, и потому виновными признали чиновников. Что касается управляющей компании, то ее привлекли бы к ответственности в трех случаях: если бы площадка принадлежала ей, если бы она присутствовала в упомянутом выше договоре или если бы качели стояли на земле, относящейся к общедомовому имуществу. В последнем случае УК имеет право взимать плату за ремонт и содержание качелей. Но жители многоквартирного дома эту услугу не оплачивают, что стало еще одним аргументом в пользу невиновности управляющей компании.

Городское управление ЖКХ заплатит семье 80 тысяч рублей компенсации.