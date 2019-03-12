У фанатов изъяли 22 ножа перед матчем "Динамо" - "Спартак"

Заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин заявил, что перед дерби "Динамо" - "Спартак" (0:1) в минувшее воскресенье у фанатов при входе на стадион в Химках было изъято 22 ножа и 32 боксерские капы.

"Помимо этого, были изъяты 14 шарфов с провокационными и оскорбительными надписями. Кроме того, у поклонников "Динамо" был изъят под одеждой 91 сигнальный жилет. Наверняка, готовилась некая акция", - считает Мейтин.

Также Мейтин рассказал, что перед дерби произошли две драки.

"Они были локализованы без последствий", - отметил Александр. "По поводу драк на аренах не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию".

Напоследок Мейтин выразил надежду, что на предстоящем матче между "Спартаком" и "Зенитом" в Тушино проблем будет меньше, чем в Химках.