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У фанатов изъяли 22 ножа перед матчем "Динамо" - "Спартак" 15:59
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12.03.2019 15:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У фанатов изъяли 22 ножа перед матчем "Динамо" - "Спартак"

Текст: Артур Нанян

Заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин заявил, что перед дерби "Динамо" - "Спартак" (0:1) в минувшее воскресенье у фанатов при входе на стадион в Химках было изъято 22 ножа и 32 боксерские капы.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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"Помимо этого, были изъяты 14 шарфов с провокационными и оскорбительными надписями. Кроме того, у поклонников "Динамо" был изъят под одеждой 91 сигнальный жилет. Наверняка, готовилась некая акция", - считает Мейтин.

Также Мейтин рассказал, что перед дерби произошли две драки.

"Они были локализованы без последствий", - отметил Александр. "По поводу драк на аренах не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию".

Напоследок Мейтин выразил надежду, что на предстоящем матче между "Спартаком" и "Зенитом" в Тушино проблем будет меньше, чем в Химках.

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