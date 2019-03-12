Костромской областной суд вынес решение по прецедентному делу: впервые в истории региона с учредителя ликвидированной фирмы удалось взыскать долги в пользу обманутого потребителя.

Родовое гнездо

Несколько лет назад уроженец Костромского района Александр Валяев приехал в деревню Петрилово посетить могилы своих родных. Он увидел, что старый деревянный дом, куда он и его близкие приезжали каждое лето, сильно обветшал.

- Дом начал разрушаться, и его пришлось разобрать, поскольку он уже представлял опасность для окружающих, - рассказал Александр. - Но все же это место мое родовое гнездо, хранящее память о родных, которые жили здесь. Я решил построить точно такой же дом на том же самом месте. Заказал в Москве проект, через интернет нашел в Костроме строительную фирму, заключил официальный договор, перечислил исполнителям деньги на работу и закупку стройматериалов.

Заказчик надеялся, что через год новый дом будет готов. Однако этого не произошло ни через год, ни через два. Вместо родового гнезда, восстановленного под ключ, строители оставили на участке дырявую бетонную яму, заполненную водой, и исчезли.

- Сам я строитель, но живу в Самаре и не могу часто приезжать в Кострому, - пояснил Александр Валяев. - Просил руководителя фирмы предоставлять мне отчеты о ходе строительства, а также составлять акты на скрытые работы (так называют те виды работ, исполнение которых нельзя проверить при сдаче объекта в эксплуатацию. - Прим. "РГ"). Но с этим возникли сложности. Когда через полгода я приехал и увидел брак, то потребовал устранить недостатки и продолжить работу - без всякого штрафа. Поначалу исполнители согласились, но потом просто перестали брать трубку.

Пруд вместо дома

В Петрилове за ходом строительства наблюдала троюродная сестра Александра Галина Гаврюшева.

- Мой дом стоит в 50 метрах от стройки. Строители в первый раз приехали сюда 20 октября 2016 года, а к работе приступили с ноября, - рассказала Галина Гаврюшева. - Рабочие приезжали поздно, около десяти часов. С 13 до 14 они обедали у меня дома, а в 16 уже уезжали. При этом постоянно жаловались, что директор не платит им зарплату. В декабре, когда стоял 14-градусный мороз, они приступили к заливке фундамента. Работали без необходимого оборудования: цемент перемешивали обычной палкой. В результате фундамент застыл с дырами и стал крошиться от прикосновения руки. Эти дыры они потом просто зашпаклевали и прикрыли листами пенопласта, но внутри фундамента начала копиться вода. Откачать ее так и не удалось. После этого строители пропали. А мы вместо дома получили яму, заполненную водой.

В суде доказали, что исключение фирмы-застройщика из Единого реестра юридических лиц произошло по вине директора

Поняв, что исправлять недоделки строители не хотят, заказчики написали директору организации претензию. В документе они предложили расторгнуть договор и вернуть им деньги. Когда это не помогло, потребители обратились в суд. В ходе процесса выяснилось, что фирма, с которой Александр Валяев заключал договор, ликвидирована, так как не сдавала отчетность. Взыскивать ущерб оказалось не с кого. Судья Костромского районного суда Ольга Воронова в удовлетворении требований истца отказала. Так заказчик остался у разбитого корыта: и без дома, и без денег.

Суд да дело

В общей сложности семья Александра Валяева потеряла из-за недобросовестного подрядчика более 1,3 миллиона рублей: 700 тысяч на покупке материалов и еще 627 тысяч - на оплате работ.

- Решение, принятое судом первой инстанции, мой доверитель посчитал несправедливым. Мы подали апелляционную жалобу в областной суд, - рассказал представитель истца Дмитрий Волнухин. - В ней указали, что в 2018 году инспекция Федеральной налоговой службы по Костроме приняла решение в отношении общества с ограниченной ответственностью, которое занималось строительством дома. ООО было исключено из единого реестра юридических лиц как недействующее юрлицо. В конце 2016 года в Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" была введена статья 3.1, в соответствии с которой стало возможным возложение субсидиарной ответственности на учредителей ООО по требованию кредитора, если выяснится, что учредители действовали недобросовестно или неразумно.

В суде удалось доказать, что исключение фирмы-застройщика из единого реестра юридических лиц произошло по вине директора, являвшегося единственным участником ООО. Согласившись с доводами истца, Костромской областной суд вынес решение о взыскании долга с учредителя ликвидированной компании. В качестве обеспечительной меры на имущество хозяйки фирмы наложили арест. Александр Валяев надеется, что теперь ему удастся взыскать с предпринимательницы долги и достроить свое родовое гнездо под Костромой.

Комментарии

Сергей Галичев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Костромской области в 2014-2018 годах:

- Это очень интересная практика, которая позволит защитить интересы добросовестных участников рынка. Чтобы кто-то получил долги с учредителя - раньше такого не было. Ко мне было достаточно много обращений от предпринимателей, которые заключали договоры с поставщиками, а эти фирмы пропадали. Пострадавшие не могли взыскать с них долги, это превращалось в большую головную боль. Предприятие-должник подавало на банкротство и выводило все активы, а отвечало только в пределах 10 тысяч рублей. Взыскателям же предлагали вставать в четвертую очередь кредиторов. Решение, вынесенное областным судом, очень интересное. Если оно устоит в кассации и Верховном суде, это будет очень важно для защиты добросовестных участников рынка. А жизнь недобросовестных учредителей усложнится.

Дмитрий Волнухин, юрист:

- Костромской областной суд возложил субсидиарную ответственность на генерального директора и учредителя застройщика. Гражданин обратился с иском о расторжении договора подряда на строительство жилого дома и возврата всех уплаченных по нему денежных сумм. Суд шел больше года. За это время строительная компания прекратила свою деятельность, перестала сдавать отчетность и по инициативе налогового органа была исключена из Единого реестра юрлиц. Тогда в рамках первоначального иска истец обратился с требованием привлечь руководство компании к субсидиарной ответственности. Костромской районный суд в иске отказал, пояснив, что истцу надлежало представить суду доказательства недобросовестности и неразумности действий ответчика. А областной суд посчитал вину единственного участника и генерального директора доказанной и взыскал все деньги, уплаченные по договору строительного подряда. На мой взгляд, это решение имеет принципиальное значение для всех потребителей, пострадавших от действий недобросовестных компаний. Если раньше руководители, не выполнившие свои обязательства, могли просто бросить фирму без всяких негативных для себя последствий, то теперь ответственность ложится на учредителей и руководство компаний. Таким образом, у обманутых потребителей появляется реальная возможность защитить свои нарушенные права.

Кстати

В 2018 году ФНС России исключила из ЕГРЮЛ более 330 тысяч юрлиц, признанных недействующими, а также компаний, сведения которых оказались недостоверными. В налоговом ведомстве уточнили, что юрлицо может быть исключено из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Согласно документу, юридическое лицо, которое в течение года не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность. Такое юридическое лицо может быть исключено из Единого государственного реестра юридических лиц.