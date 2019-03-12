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12.03.2019 20:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве грабители отняли у бизнесмена 1,2 млн рублей

В российской столице трое злоумышленников напали на бизнесмена и отняли сумку, в которой, помимо телефонов и банковских карт, были еще и 1 млн 160 тысяч рублей. После этого они сумели скрыться.

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"Трое неизвестных применили в отношении гендиректора фирмы насилие, не опасное для жизни и здоровья, открыто похитили сумку, в которой находились два мобильных телефона, банковские карты, 60 тысяч рублей и принадлежащие компании 1,1 миллиона рублей", - передает РИА Новости информацию городского управления МВД.

Возбуждено уголовное дело, ведутся поиски грабителей. 

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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