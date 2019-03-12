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12.03.2019 18:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве ограбили квартиру миллионера из списка Forbes

Текст: Иван Пышечкин

В центре Москвы ограбили квартиру российского миллионера, входящего в список Forbes, Дмитрия Конова, сообщает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах сообщил информагентству, что столичные полицейские приняли заявление от Дмитрия Конова. Из его квартиры, которая находится в Коробейниковом переулке, похитили дорогостоящие ювелирные украшения.

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В пресс-службе столичного ГУ МВД "РГ" подтвердили факт обращения по поводу кражи в Коробейниковом переулке.

"11 марта в полицию поступило устное заявление от гражданина 1970 года рождения, который сообщил, что в квартире на Коробейниковом переулке в зимние праздники с 27 декабря по 12 января неизвестное лицо похитило ювелирные украшения и скрылось", - рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что в настоящее время устанавливается сумма материального ущерба и составляется перечень похищенных вещей. Полиция проводит проверку.

Дмитрий Конов - российский топ-менеджер, который в настоящее время занимает должность председателя правления ПАО "СИБУР Холдинг". В 2018 году он вошел в рейтинг Forbes "200 богатейших бизнесменов России", где он занял 194-ю строчку. Состояние Конова оценили в полмиллиарда долларов.

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