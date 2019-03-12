Видео: В Смоленске пожарные спасли женщину и реанимировали ее кота

В Смоленске пожарные вытащили из задымленной квартиры хозяйку и ее черного кота. Обоим потребовалась реанимация.

Сообщение о возгорании на улице Румянцева диспетчеру МЧС поступило в 11:20. По вызову выехали автоцистерны, одиннадцать пожарных. Горела квартира в многоэтажном доме.

Когда пожарные проникли внутрь, обнаружили горящий диван. Хозяйка квартиры, получив отравление продуктами горения, была без сознания. А рядом в таком же бедственном состоянии лежал ее черный кот.

- Первым делом эвакуировали пострадавших, - рассказали "РГ" в пресс-службе регионального главка МЧС. - И котика тоже - не бросать же несчастное существо в беде.

Женщину вынесли на носилках, кота - за пазухой. Хозяйку госпитализировали на скорой помощи. Кота пришлось реанимировать пожарным. Один из них снял с себя аппарат для работы в сложных средах - АП "Омега", - отключил маску и направил поток кислорода в органы дыхания животного.

- В результате этих манипуляций котик задышал, - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Диван в квартире был быстро потушен. Эвакуация жителей подъезда не потребовалась.