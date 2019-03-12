Задержаны ограбившие и избившие 93-летнего ветерана злоумышленники

Подмосковные полицейские оперативно задержали двух отморозков, ограбивших 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Жестокое преступление было совершено в Подольске.

"В дежурную часть Климовского отдела полиции по городскому округу Подольск Московской области поступило сообщение от соцработника, при плановом посещении на дому 93-летнего ветерана обнаружившего у него синяки, ссадины и другие телесные повреждения", - сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пострадавший рассказал соцработнице, что к нему в квартиру несколько дней назад проникли двое неизвестных. Они избили ветерана, после чего ограбили. Уходя, преступники унесли с собой 1 миллион рублей, а также ордена и медали. Но самое страшное в этой и так дикой истории, что спустя двое суток ветеран скончался в больнице.

В настоящее время уголовное дело расследуется по статье УК РФ "Грабеж". Но не исключено, что состав преступления может быть переквалифицирован. Если в ходе экспертиз будет доказано, что смерть стала причиной полученных телесных повреждений. Тогда дело уже станет расследовать Следственный комитет России. В настоящее время дело расследует Подольское Следственное управление.

В МВД уточнили, что по подозрению в совершении этого преступления полицейскими задержаны двое мужчин в возрасте 25 и 27 лет. Оба по решению суда отправлены в следственный изолятор. Отмечается, что часть похищенных у ветерана наград позднее была обнаружена и изъята оперативниками угрозыска в одном из московских ломбардов.

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех соучастников и фактических обстоятельств данного преступления", - заключила Ирина Волк.