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12.03.2019 04:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из аэропорта Якутска эвакуировали всех из-за звонка о минировании

Текст: Владимир Таюрский

Во вторник в 06.25 по местному времени в аэропорт "Якутск" поступил анонимный телефонный звонок о минировании здания.

В Сибири произошел новый всплеск сообщений о минировании

Как сообщила пресс-служба аэропорта, после поступления звонка все пассажиры и работники были эвакуированы в ближайший эвакопункт - гостиницу "Лайнер". Подъездные дороги заблокировали, а доступ в здание получили только специалисты Росгвардии и кинологи МВД. Запланированные вылеты (два рейса по центральному расписанию и два - по внутреннему) были приостановлены.

В ходе проверки сотрудниками спецслужб взрывные устройства обнаружены не были. В 08:40 режим эвакуации сняли. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
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