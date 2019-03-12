Из аэропорта Якутска эвакуировали всех из-за звонка о минировании

Во вторник в 06.25 по местному времени в аэропорт "Якутск" поступил анонимный телефонный звонок о минировании здания.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, после поступления звонка все пассажиры и работники были эвакуированы в ближайший эвакопункт - гостиницу "Лайнер". Подъездные дороги заблокировали, а доступ в здание получили только специалисты Росгвардии и кинологи МВД. Запланированные вылеты (два рейса по центральному расписанию и два - по внутреннему) были приостановлены.

В ходе проверки сотрудниками спецслужб взрывные устройства обнаружены не были. В 08:40 режим эвакуации сняли. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.