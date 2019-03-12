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12.03.2019 10:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Круглогодичный вылов минтая на Камчатке признан незаконным

Текст: Юлия Гарднер

Управление Генеральной прокуратуры РФ в ДФО установило, что Северо-Восточное территориальное управление (СВТУ) Росрыболовства нарушало законодательство о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Его специалисты выдавали разрешение на круглогодичный вылов минтая, не соблюдая запретные для промысла периоды.

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
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"По аналогичным фактам нарушений заместителем генпрокурора РФ руководителю ведомства в 2017 году вносилось представление, на незаконные разрешения принесены пять протестов. Поскольку акты прокурорского реагирования были отклонены, действия должностных лиц оспорены в судебном порядке", - сообщает пресс-служба надзорного органа.

Суды Камчатского края встали на сторону Росрыболовства, поэтому прокуратура подала апелляцию в Верховный Суд России. Там позицию прокуроров поддержали.

В связи с этим в СВТУ начали вносить изменения в выданные на 2019 год разрешения на вылов минтая. В них содержатся запретные сроки добычи этой рыбы.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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