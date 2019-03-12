Новости

В благовещенской школе распылили перцовый баллончик 10:25
Лайнер, севший в Баку из-за записки о бомбе, вылетел в Москву 10:24
В России подорожали автомобили Renault 10:06
Эксперты составили рейтинг стран с самым чистым воздухом 10:03
"Нафтогаз" обвинил Германию в нежелании "спасти" транзит российского газа 10:03
Круглогодичный вылов минтая на Камчатке признан незаконным 10:02
Под Воронежем возбуждено дело о должностных преступлениях в полиции 09:59
Полиция проводит рейд на рынке "Фуд Сити" в Москве 09:52
Посол РФ в США опроверг возможность "превентивного ядерного удара" Москвы 09:52
В Приморье патрулирование лесов будет вестись с помощью беспилотников 09:51
В Перми жених рассчитался с долгами, чтобы попасть на свадьбу 09:47
В Екатеринбурге приставы закрыли кафе после отравления клиентов 09:47
Под Волгоградом саперы уничтожили авиационную бомбу времен ВОВ 09:44
Следственный комитет будет делать экспертизы для судов 09:43
Амурских тигров в Приморье стало больше 09:39
Под Красноярском отлетевший от грузовика болт пробил череп прохожего 09:33
Все больше стран отказываются от полетов Boeing 737 MAX 8 09:25
МИД России подключился к решению проблемы судна "Партизан" 09:20
Жители города в Хабаровском крае попросили сельские привилегии 09:18
Как шестиколесная "Нива" пройдет сибирские сугробы 09:05
Названы регионы с наибольшими объемами инвестиций 08:51
Помпео раскритиковал Россию за покупку нефти у Венесуэлы 08:30
Меркель поддержала идею создания европейского авианосца 08:12
В Новосибирске белая медведица вывела близнецов на первую прогулку 08:00
Желающая избежать допроса жительница Бурятии сбила следователя 07:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВИДЕО "РГ". "Мне повезло вовремя родиться": Юрий Гагарин и его малая родина
ВИДЕО "РГ". "Мне повезло вовремя родиться": Юрий Гагарин и его малая родина
13 марта - экспертный совет "Государство как кризис-менеджер"
13 марта - экспертный совет "Государство как кризис-менеджер"
Задайте вопрос директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой
Задайте вопрос директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой
12.03.2019 09:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МИД России подключился к решению проблемы судна "Партизан"

Текст: Ольга Журман

Министерство иностранных дел Российской Федерации подключилось к разрешению ситуации, сложившейся вокруг судна "Партизан". Экипажу отказано в заправке в южнокорейском порту на основании того, что судно принадлежит компании "Гудзон", попавшей под санкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора по стратегическому развитию компании-судовладельца Валерия Улискина.

По его словам, сотрудники МИДа по телефону пытаются добиться разрешения на бункеровку "Партизана". Но при этом нет официального ответа ни от министерства транспорта Республики Корея, ни от административных властей порта Поханг.

Российское судно, на котором произошел взрыв, прибыло в Южную Корею

Валерий Улискин предполагает, что проблемы судна исходят не от правительства страны, а от частной компании. Экипаж надеется получить топливо от властей порта.

"Нам нужно всего пять-семь тонн, чтобы дойти до Китая или Владивостока", - сказал он агентству.

Как сообщалось ранее, на "Партизане" произошел взрыв, когда судно следовало в Южную Корею. В порту Поханг проводят экспертизу причин взрыва. Судовладелец считает, что их может быть несколько - от халатности до попадания учебного или боевого снаряда.

Сейчас на судне холодно, экипаж живет в гостинице. Без топлива невозможно запустить ни аварийное оборудование, ни пожарные насосы. Руководство компании "Гудзон" обратилось в генеральное консульство России в Пусане и в корейские государственные органы, направлено письмо протеста капитану порта.

Под санкции США компании попала летом 2018 года. Ее заподозрили в поставках нефтепродуктов в КНДР.

Происшествия Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков прокомментировал слова главы ФАС о переплатах за ЖКХ
Посол РФ в США: Россия сделала все возможное для сохранения ДРСМД
Самолет ВМС США совершил облет отряда кораблей ВМФ РФ в Атлантике
Порошенко сбежал с митинга в Житомире из-за националистов
В Госдуме назвали "агрессивным" проект бюджета США