МИД России подключился к решению проблемы судна "Партизан"

Министерство иностранных дел Российской Федерации подключилось к разрешению ситуации, сложившейся вокруг судна "Партизан". Экипажу отказано в заправке в южнокорейском порту на основании того, что судно принадлежит компании "Гудзон", попавшей под санкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора по стратегическому развитию компании-судовладельца Валерия Улискина.

По его словам, сотрудники МИДа по телефону пытаются добиться разрешения на бункеровку "Партизана". Но при этом нет официального ответа ни от министерства транспорта Республики Корея, ни от административных властей порта Поханг.

Валерий Улискин предполагает, что проблемы судна исходят не от правительства страны, а от частной компании. Экипаж надеется получить топливо от властей порта.

"Нам нужно всего пять-семь тонн, чтобы дойти до Китая или Владивостока", - сказал он агентству.

Как сообщалось ранее, на "Партизане" произошел взрыв, когда судно следовало в Южную Корею. В порту Поханг проводят экспертизу причин взрыва. Судовладелец считает, что их может быть несколько - от халатности до попадания учебного или боевого снаряда.

Сейчас на судне холодно, экипаж живет в гостинице. Без топлива невозможно запустить ни аварийное оборудование, ни пожарные насосы. Руководство компании "Гудзон" обратилось в генеральное консульство России в Пусане и в корейские государственные органы, направлено письмо протеста капитану порта.

Под санкции США компании попала летом 2018 года. Ее заподозрили в поставках нефтепродуктов в КНДР.