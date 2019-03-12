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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не тем доверилась

Подполковник полиции в отставке и кандидат медицинских наук обманули пенсионерку
Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)
Ничего не подозревающей Тамаре Бединой продали квартиру, в которой живет престарелая жена фронтовика. Новоселье превратилось в многолетний ад, женщину грозят выселить на улицу, деньги за квартиру ей никто не думает возвращать. Жертва обмана и равнодушия признается, что полностью разочаровалась в людях.
Тамара Петровна стучалась во все двери и везде получала отписки. Фото: Сергей Лазовский Тамара Петровна стучалась во все двери и везде получала отписки. Фото: Сергей Лазовский
Тамара Петровна стучалась во все двери и везде получала отписки. Фото: Сергей Лазовский

Переуступили совесть

Тамара Петровна Бедина смотрит на меня глазами раненой птицы, у нее тихий голос, она в разговоре часто задает один и тот же вопрос.

- А вы правда меня не бросите?!

Она большую часть своей жизни прожила в амурском райцентре Екатеринославка, несколько десятилетий отработала бухгалтером, вырастила сына, овдовела. Признается, что одной в доме без удобств стало жить трудно, и она решила перебраться в Благовещенск. Ближе к семье сына.

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- Продала свой дом, взяли кредит в банке, проще говоря, собрали все силенки и решили с сыном мне купить квартиру, - тихо говорит Тамара Петровна.

Из всех вариантов ей больше всего глянулась небольшая студия на первом этаже нового дома. Квартиру продавала врач-хирург кандидат медицинских наук Ольга Калюжная. Это жилье ей по доверенности уступил отец, подполковник полиции в отставке Олег Алексеевич Калюжный.

На дворе стоял 2014 год, квартирка уже полтора года после сдачи дома пустовала, была в черновом теле. Продавцы поясняли, что у них нет денег на ее ремонт, поэтому продают.

В управлении Росреестра по городу Благовещенску Амурской области проверили чистоту квартиры, покупательнице авторитетно сказали, что квартира чистая - в ней никто не прописан и никаких обременений на нее нет. В августе 2014 года Тамара Бедина становится счастливой обладательницей квартиры по адресу: улица Василенко, 20/2.

29 августа 2014 года Тамара Петровна получает свидетельство о собственности на данное жилье, за которое она отдала Ольге Калюжной 1 миллион 480 тысяч рублей. Что подтверждает расписка Калюжной.

- Из последних финансовых сил мы с сыном сделали ремонт в моей квартирке, и я стала в ней жить с ощущением давно не виденного счастья, - вздыхает Тамара Петровна.

В апреле 2015 года к ней постучалась женщина и, едва поздоровавшись, спросила: "А можно увидеть Зою Алексеевну Попову?.." Растерянная хозяйка ответила, что такая здесь не проживает. Женщина, извинившись, ушла.

Через пару недель в дверь постучался следователь СК России по Амурской области. Посмотрев документы на квартиру, он заключил, что история с ее жильем неоднозначная. Квартира приобретена на федеральные деньги вдове участника Великой Отечественной войны. Дескать, родственники, продававшие квартиру, бабушку ввели в заблуждение, теперь надо "серьезно разбираться…".

Фото: Ульяна Вылегжанина
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Попова Зоя Алексеевна 1927 года рождения, родная сестра Калюжного Олега Алексеевича, до продажи "нехорошей" квартиры проживала в доме для престарелых. Брат по доверенности получал за старшую сестру пенсию, от ее имени заключил договор со строительной компанией на строительство квартиры, деньги на которую выделил федеральный бюджет согласно указу президента России. Затем Олег Калюжный по доверенности переуступил эту квартиру своей дочери Ольге, которая ее и продала Тамаре Бединой.

В июле 2015 года Тамара Петровна получает исковое заявление от прокурора Благовещенска, в котором он просит Фемиду признать сделку недействительной, а квартиру истребовать из собственности Тамары Бединой.

Суд установил, что Олег Калюжный незаконно переуступил свое право пользования доверенностью от старшей сестры. Она ему не разрешала делать доверенность на квартиру в пользу дочери, Ольги Калюжной.

Сама Зоя Алексеевна пришла в суд с помощью двух помощников и пояснила Фемиде, что денег от брата за проданную квартиру не получала и желает в нее вселиться.

Благовещенский суд 12 ноября 2015 года выносит решение: признать сделку незаконной, изъять квартиру из собственности Бединой и передать ее в собственность Зои Поповой.

Фемида также постановила деньги за квартиру в размере 1 480 000 взыскать с Ольги Калюжной в пользу Тамары Бединой.

Жульнический ход

Тамара Петровна стучалась во все двери: от уполномоченного по правам человека до областного прокурора. Ответом ей - пачка как под копирку написанных отписок. Приставы пытались ее выселить. - Когда покупала квартиру у кандидата медицинских наук, отец которой целый подполковник полиции, мне и в голову не могло прийти, что эти люди окажутся такими нечистоплотными, - плачет Тамара Петровна.

Чтобы не выплачивать деньги Тамаре Бединой, Ольга Калюжная заключила со своими родителями нотариальную договоренность о том, что она им обязуется выплачивать алименты, по 24 тысячи рублей в месяц.

Простецкий жульнический ход работает, она до сих пор не выплатила обманутой женщине ни копейки.

Фото: iStock
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"На исполнении находится исполнительный лист первой очередности по выплате алиментов…" - пишет ей судебный пристав-исполнитель Мартышко. Он, руководствуясь целым рядом пунктов, параграфов и статей ФЗ "Об исполнительном производстве", постановил исполнительное производство по удержанию денег с Ольги Калюжной закончить. Так и не успев его начать.

Тамара Бедина осталась без денег и без квартиры, с навязчивой мыслью о суициде…

- А куда мне идти? У сына семья и маленькая квартирка, у меня кроме пенсии никаких доходов. Жилье снимать не на что. Понимаете, я же ни в чем не виновата! Суд признал меня добросовестным покупателем. Меня просто обманули, а теперь я никому не нужна. Все мне отписки шлют, - плачет женщина.

Она просила защиты в полиции. Ей отвечали, что оснований для возбуждения уголовного дела нет... Год спустя уголовное дело по статье 159 "Мошенничество" в отношении Калюжного наконец возбудили.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации. В ходе расследования допрошена потерпевшая, свидетели, а также в качестве подозреваемого допрошен родственник потерпевшей. В связи с временным тяжелым заболеванием подозреваемого, невозможностью участия его в следственных действиях в октябре 2017 года предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено. В настоящее время расследование уголовного дела возобновлено", - говорится в сообщении из УМВД по Амурской области.

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"Временное тяжелое" заболевание Олега Калюжного (дочь которого работает заместителем главного врача Благовещенской городской больницы) длится более двух лет. Ровно столько уголовное дело лежало без движения, его реанимировали только после моего обращения к начальнику Амурской полиции генерал-майору Николаю Аксенову.

- Мы деньги Зое Алексеевне отдавали, папа не взял с нее расписку только потому, что очень сильно ее любит. А теперь мы виноваты, я согласна выплачивать деньги Бединой. И еще. Не такая уж она и старушка, как про нее в газетах расписали, - нажимает Ольга Калюжная.

Единственный, кто вник в беду Бединой, - председатель Амурского областного суда Сергей Семенов, он своим решением отодвинул на девять месяцев, до окончания холодов, выселение ее из квартиры.

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