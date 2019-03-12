В благовещенской школе распылили перцовый баллончик

Учеников и сотрудников школы № 4 Благовещенска 12 марта эвакуировали из здания из-за того, что в помещении распылили перцовый баллончик. В некоторых кабинетах было трудно дышать, дети кашляли, у многих слезились глаза.

Как установили в ходе проверки сотрудники следственного отдела МВД по Амурской области, к этому происшествию оказались причастны двое учеников.

- В отношении законных представителей школьников составлены административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ. Они также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. С подростками и их законными представителями проведена профилактическая беседа, - сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Справка "РГ"

Статья 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". В зависимости от правонарушения влечет предупреждение, наложение административного штрафа в размере от ста до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток.