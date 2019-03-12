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12.03.2019 11:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском сельхозфонде "растворились" крупная сумма денег

Текст: Татьяна Дмитракова, Дина Непомнящая

В сельскохозяйственном фонде Хабаровского края обнаружили нецелевое расходование бюджетных средств. Как сообщил журналистам министр сельского хозяйства региона Александр Шкурин, сейчас там ведутся проверки Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов и Контрольно-счетной палаты края. Они должны завершиться до конца марта.

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- Фонд проверяют на предмет коррупциогенности. Я очень переживаю за сохранение и фонда, и бюджетных денег. За три года было получено 430 миллионов рублей. 70 миллионов потратили на содержание, - заявил министр.

Он также отметил, что значительная часть расходов ушла на зарплаты сотрудников. В штате числились 25 человек.

Сумму, которая "растворилась" в фонде, Александр Шкурин пока назвать отказался. Но, по некоторым данным, речь идет о 140 миллионах рублей.

Сейчас сельхозфонду предстоит реорганизация. Он перестанет быть автономным некоммерческим объединением. Но сохранит функции, прописанные в уставе: создание кооперативов, поддержка малых форм хозяйствования, создание крестьянско-фермерских хозяйств.

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