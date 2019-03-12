В Якутии завели дело на женщину, продавшую новорожденного в роддоме

Уголовное дело о продаже несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, возбудил Следственный отдел Якутска в отношении 28-летней местной жительницы.

По предварительным данным, "сделку" девушка совершила в июне 2017 года на территории Перинатального центра Республиканской больницы № 1 Национального центра медицины. За 300 тысяч рублей она продала своей бездетной знакомой новорожденную дочь.

- На протяжении полутора лет женщина воспитывала ребенка, но в ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий факт продажи стал известен правоохранительным органам, - сообщила старший помощник руководителя республиканского СУ СК по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Сможет ли девочка остаться в этой семье пока не известно.

У биологической матери малышки имеется еще трое малолетних детей. Приняв это во внимание, на время следствия ее оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается. Ведется сбор доказательств.