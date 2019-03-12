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12.03.2019 05:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Комсомольске-на-Амуре сотрудница банка украла 4,6 млн рублей

Текст: Дина Непомнящая

Больше 4,6 миллиона рублей украла у клиентов 36-летняя женщина-руководитель допофиса одного из банков в Комсомольске-на-Амуре.

Бывшего руководителя банка "Клиентский" обвинили в хищении 100 млн рублей

Как сообщили в УМВД по Хабаровскому краю, большую часть денег злоумышленница похитила у своего знакомого, которому предложила услуги персонального менеджера. Помогая клиенту решать финансовые вопросы, женщина попутно снимала деньги с его вклада, составляя фиктивные бумаги. Эти действия долго оставались незамеченными, потому что потерпевший не проверял остаток средств на счете. Так он лишился четырех миллионов 430 тысяч рублей.

Банковскому работнику удалось обокрасть и родственника своего знакомого. Она оформила на его имя вклад на сумму больше миллиона рублей. Но внесла на счет не все деньги, оставив себе 50 тысяч. Позже, подготовив фиктивные документы, она похитила со счета еще 197 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (части 3 и 4 статьи 159 УК РФ). Дело направлено для рассмотрения в суд. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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