В Приморье задержан нарушивший границу в поисках лучшей доли человек

Иностранного гражданина задержали пограничники в Приморском крае на российско-китайской границе, сообщает "Интерфакс".

Нарушитель приехал в Россию в грузовом поезде "в поисках лучшей жизни". Его задержали на железнодорожном пункте пропуска "Махалино" при осмотре грузового состава.

"В одном из пустых вагонов пограничный наряд с собакой обнаружил молодого человека восточной национальности", - сообщили агентству в Пограничном управлении ФСБ по Приморскому краю.

Поезд следовал из китайского приграничного города Хуньчунь в поселок Краскино на территории России. Иностранец не имел при себе документов, разрешающих пересечение границы.

Пограничное управление краевого управления ФСБ возбудило уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ).