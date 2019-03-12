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12.03.2019 07:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Желающая избежать допроса жительница Бурятии сбила следователя

Текст: Юлия Гарднер

Суд вынес обвинительный приговор женщине, которая на автомобиле сбила сотрудника СК в Бурятии.

Фото: iStock
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В августе прошлого года жительница села Телемба Еравнинского района, находящаяся за рулем своего автомобиля, наехала на старшего следователя Еравнинского межрайонного следственного отдела. Она сделала это, чтобы не получать повестку о вызове на допрос, и тем самым не быть свидетелем по уголовному делу.

Как сообщает республиканская прокуратура, из-за удара передней частью автомобиля, потерпевший "испытал сильную физическую боль, а действия женщины создавали реальную опасность для его жизни и здоровья".

Учитывая это, суд приговорил обвиняемую к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия
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