Желающая избежать допроса жительница Бурятии сбила следователя

Суд вынес обвинительный приговор женщине, которая на автомобиле сбила сотрудника СК в Бурятии.

В августе прошлого года жительница села Телемба Еравнинского района, находящаяся за рулем своего автомобиля, наехала на старшего следователя Еравнинского межрайонного следственного отдела. Она сделала это, чтобы не получать повестку о вызове на допрос, и тем самым не быть свидетелем по уголовному делу.

Как сообщает республиканская прокуратура, из-за удара передней частью автомобиля, потерпевший "испытал сильную физическую боль, а действия женщины создавали реальную опасность для его жизни и здоровья".

Учитывая это, суд приговорил обвиняемую к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.