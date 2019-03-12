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12.03.2019 12:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Хабаровского края осуждена за отказ от интима

Текст: Юлия Гарднер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Суд вынес обвинительный приговор жительнице Комсомольска-на-Амуре, обманывавшей мужчин.

21-летняя женщина придумала хитроумный план. Она размещала объявления об оказании интимных услуг в интернете. С клиентами встречалась в гостиницах или кафе и сразу брала предоплату - от пяти до десяти тысяч рублей. После этого дама отлучалась в туалет якобы, чтобы привести себя в порядок, на самом же деле исчезала с деньгами.

Заявления в УМВД на нее написали пятеро потерпевших.

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"Суд признал комсомольчанку виновной в мошенничестве и назначил наказание - два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры города.

По его словам, среди приходивших к ней на свидание мужчин были жители нескольких городов в возрасте от 25-ти до 45 лет. Часть денег она им вернула.

К слову, женщина находится в декрете, у нее есть гражданский муж.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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