Жительница Хабаровского края осуждена за отказ от интима

Суд вынес обвинительный приговор жительнице Комсомольска-на-Амуре, обманывавшей мужчин.

21-летняя женщина придумала хитроумный план. Она размещала объявления об оказании интимных услуг в интернете. С клиентами встречалась в гостиницах или кафе и сразу брала предоплату - от пяти до десяти тысяч рублей. После этого дама отлучалась в туалет якобы, чтобы привести себя в порядок, на самом же деле исчезала с деньгами.

Заявления в УМВД на нее написали пятеро потерпевших.

"Суд признал комсомольчанку виновной в мошенничестве и назначил наказание - два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры города.

По его словам, среди приходивших к ней на свидание мужчин были жители нескольких городов в возрасте от 25-ти до 45 лет. Часть денег она им вернула.

К слову, женщина находится в декрете, у нее есть гражданский муж.