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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лучшее недопустимо

Предпринимателей штрафуют за ненадлежащую и неэтичную рекламу
Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья № 53(7811)
Более 60 дел было возбуждено в прошлом году региональным антимонопольным управлением в отношении предпринимателей, рекламирующих товары и услуги ненадлежащим образом. Больше всего претензий к финансовым организациям, ведь закон строго регламентирует рекламу займов.
ФАС: Реклама "Гексорала" с Киркоровым вводит потребителей в заблуждение

Но и другим участникам рынка приходится непросто - всего одно неверное слово в рекламном слогане может обернуться стотысячным штрафом. Так, например, произошло с рекламой одной из пермских частных клиник, содержащей выражение "лучшие специалисты города". Согласно закону о рекламе, фраза, где используется слово "лучшие", может употребляться только в случае, если ниже приведен критерий, по которому происходило сравнение. Если его нет, реклама считается ненадлежащей.

Именно так рассудило региональное УФАС и оштрафовало учреждение на 101 тысячу рублей. Для малого и среднего бизнеса в аналогичном случае предусмотрено менее суровое наказание - предупреждение. Немало нарушений выявлено в рекламе финансовых услуг. Недавно в УФАС поступило обращение Центрального банка РФ с жалобой на ненадлежащую рекламу в одной из газет Перми. На последней странице издания была размещена реклама ломбарда с информацией о процентной ставке за пользование займом (от 0,2 процента в день), но при этом ничего не говорилось о сроке предоставления денежных средств и порядке расчета стоимости залога.

- Содержание рекламы не позволяет заемщику сделать вывод о полной стоимости займа, как этого требует действующее законодательство РФ, - пояснила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Мария Герасимова. - В результате реклама финансовых услуг была признана ненадлежащей, а ломбард и газета, ее опубликовавшая, получили предписания прекратить распространение данной информации. Аналогичная ситуация с рекламой льготной ипотеки - из-за недостатка информации о кредите юрлицо, ее распространявшее, было оштрафовано на 50 тысяч рублей. Всего в прошлом году мы рассмотрели 10 дел, связанных с нарушениями рекламы финансовых услуг. Их могло быть меньше, если бы предприниматели учитывали особенности законодательства о рекламе и советовались с юристами.

Фото: iStock
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Особняком стоит неэтичная реклама, ее закон тоже не приветствует. От откровенно оскорбительной, то есть содержащей бранные выражения или оголенные части человеческого тела, она отличается скрытым смыслом. Для оценки законности такого контента УФАС прибегает к помощи экспертного совета, куда входят социологи, психологи и филологи. Именно их мнение является решающим в процессе рассмотрения антимонопольного дела.

Одно из таких дел, где фигурировала неэтичная реклама, касалось информации о деятельности мужского спа-салона. С жалобой на неэтичную рекламу в УФАС обратилась жительница Перми. Заявительница требовала убрать с улиц краевой столицы баннеры, обещающие мужчинам "райское наслаждение" и "космос эмоций". По словам пермячки, они так подействовали на ее мужа, что он ушел из семьи.

Специалисты антимонопольной службы проанализировали используемые в рекламе образы и выражения, в итоге спа-салон получил предписание прекратить распространение подобной информации. Теперь рекламные сообщения салона украшают исключительно котики, что законом не воспрещается.

Как добросовестным участникам рынка избежать нареканий надзорного ведомства при продвижении товаров и услуг, пока остается открытым. По мнению Марии Герасимовой, однозначного рецепта "от пошлости" в данном случае нет, и каждый рекламный образ будет рассматриваться индивидуально, с учетом того, в каком контексте и при каких обстоятельствах он распространяется.

В Челябинске завели дела о вызывающей рекламе спа-салонов

При этом у предпринимателей все же есть шанс избежать напрасных затрат на создание рекламы, если предварительно ее согласовать с региональным УФАС. В ведомстве отмечают, что процедура эта добровольная: рекламный контент можно отослать по электронной почте и получить в ответ консультацию специалиста о том, насколько он соответствует законодательным нормам.

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