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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Очередного авиадебошира сняли с рейса
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(7812)
Очередной случай авиадебоша на борту самолета произошел на Урале. Нетрезвый пассажир рейса Оренбург - Москва мешал отправке воздушного судна, оскорблял членов экипажа, а затем и сотрудников полиции, которые пытались вывести его из самолета. За свою пьяную выходку житель Оренбурга может получить до пяти лет лишения свободы. Сейчас следствие изучает все обстоятельства этого инцидента.

37-летний житель Оренбурга - выходец одной из стран бывшего СССР - уже до посадки на борт хорошо "принял на грудь". Вероятно, это стало причиной его неадекватного поведения. "Руки уберите, я деньги заплатил, 18 тысяч! Почему я должен выходить?" - заплетающимся языком твердил мужчина, которого полицейские пытались вытащить из кресла и вывести из самолета. При этом он требовал вернуть ему деньги за билет. Все это действо сопровождалось нецензурной бранью и попытками оттолкнуть полицейских. Против него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство на борту воздушного судна". Кроме того, Следственный комитет РФ, изучив материалы дела, возбудил еще одно уголовное дело, уже по статье "Публичное оскорбление представителя власти". По этой статье мужчине грозят исправительные работы на срок до одного года.

В Хабаровске авиадебошира приговорили к четырем годам лишения свободы

Только за первые два месяца 2019 года произошло уже более десяти таких дебошей. Самый известный случай - попытка "угона" в Афганистан самолета компании "Аэрофлот", который следовал из Сургута в Москву. Тогда из-за пьяного пассажира, "вооруженного" мобильным телефоном, самолет совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. В 2018 году российские авиакомпании получили право составлять "черные списки" дебоширов и отказывать им в перевозке на один год.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбург Дебоши в самолетах
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