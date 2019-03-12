В Башкирии чиновница заплатит штраф за гибель девочки от упавшего снега

В Салаватском районе местный суд вынес решение по делу чиновницы, из-за халатности которой под упавшей глыбой снега погибла семилетняя девочка. Однако прокуратура считает назначенное наказание слишком мягким.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, 51-летняя экс-глава глава Салаватского сельсовета не определила управляющую компанию для муниципального одноэтажного дома. Поэтому его никто не обслуживал, а кровлю не очищали от снега. В апреле 2017 года огромная снежная глыба упала с крыши дома на ребенка, который от полученных травм умер.

Но прокуратура выявила еще одно преступление чиновницы. Проверка показала, что в 2015 году она нарушила условия муниципального контракта и подписала документы о принятии по сути невыполненных работ - установку прибора учета тепловой энергии в центральной котельной села Малояз. В итоге подрядчик получил свыше 284 тысяч рублей, а прибор так до сих пор и не установили.

Чиновница на суде не признала своей вины ни в одном из преступлений, но добровольно освободила должность.

Суд приговорил ее к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год и лишил права занимать чиновничьи должности также на один год. Кроме того ей предстоит оплатить штраф в 15 тысяч рублей.

Теперь прокуратура Салаватского района собирается обжаловать приговор в связи с чрезмерной мягкостью.