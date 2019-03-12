В Оренбуржье завели дело на авиадебошира об оскорблении полицейского

В отношении 37-летнего жителя Оренбурга, устроившего дебош на борту самолета, возбуждено уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти. Мужчина оказал сопротивление вызванному в аэропорт наряду полиции, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

Об этом сообщил во вторник Следственный комитет РФ. Инцидент произошел накануне вечером в оренбургском аэропорту.

В 20 часов 50 минут по местному времени в дежурную часть линейного отдела полиции (ЛОП) поступил сигнал о хулиганских действиях одного из пассажиров рейса "Оренбург - Шереметьево". Во время посадки на борт мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно ругался и мешал работе экипажа своим конфликтным поведением. В итоге командир воздушного судна принял решение отказать ему в перелете - в связи с нарушением Правил поведения пассажиров при предполетном обслуживании.

- Мужчина был снят с рейса и доставлен в дежурную часть ЛОП, где в отношении него сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ, - уточнили в СК РФ. - Гражданин оказывал сопротивление и выражался нецензурной бранью в отношении сотрудника полиции.

Уральское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Максимальные санкции по ней предусматривают наказание в виде исправительных работ сроком до года. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, истребована запись с камер видеонаблюдения, подозреваемый направлен на медицинское освидетельствование. Расследование продолжается.

Ранее о ЧП в аэропорту рассказал на своей странице в Instagram бывший мэр Оренбурга Юрий Мищеряков.

- Благодаря четкой работе полицейских и пассажиров дебошир был удален из самолета. Полет продолжается в соответствии с положением о безопасности, - отметил он.

В комментариях подписчики пожелали, чтобы хулиган был внесен в "черный" список.