В Ульяновской области загорелась школа

Сегодня около полудня по местному времени в селе Каргино Вешкаймского района Ульяновской области произошло возгорание в кирпичном здании средней школы. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального управления МЧС.

- По предварительным данным, пострадавших нет, 91 ученик и 24 сотрудника школы были эвакуированы из здания, - говорится в сообщении.

По официальной информации, пожар полностью ликвидирован менее чем за 20 минут. В тушении были задействованы пятеро пожарных и две единицы техники.

Причина возгорания устанавливается. Нанесенный ущерб пока не оценен.