Паводок в Сибирь может прийти раньше обычного - конец зимы выдался здесь аномально теплым. В семи регионах уже готовятся к худшему сценарию. По информации синоптиков, во второй декаде февраля во многих регионах Западной Сибири температура воздуха побила 50-летние рекорды тепла. Между тем зима в Сибири была еще и снежной - даже в городах до сих пор лежат сугробы.

К сожалению, встречать весну по пояс в воде сибирякам не привыкать. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

По данным гидрологов, неблагоприятная паводковая ситуация может сложиться в семи регионах. В зоне риска республики Алтай и Тыва, Алтайский и Красноярский края, Новосибирская, Иркутская и Кемеровская области.

- Сильное половодье ожидается на реках Ангара, Енисей и их притоках, - рассказал "РГ" начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

До середины марта будет подготовлен анализ многолетних данных половодья и определены риски. На специальную карту уже нанесены дома в 506 поселках и более 450 участков автодорог. Сейчас в каждом населенном пункте, попавшем в зону возможного подтопления, создаются резервы продуктов, медикаментов, ГСМ. У спасателей есть техника для эвакуации населения, доставки всего необходимого.

- Более 380 оперативных групп заступят на дежурство, где возможно осложнение обстановки. Всего на территории Сибири определена группировка в количестве 95 тысяч человек и 22,5 тысячи единиц техники, 95 воздушных судов и 1 605 плавсредств, - сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области полковник Андрей Деменев.

В Томской области уже проверяют состояние защитных гидротехнических сооружений, мест хранения агрохимикатов и зимней стоянки плавсредств. На противопаводковые мероприятия в областной казне предусмотрено 25 миллионов рублей. По предварительным прогнозам, реки бассейна Оби могут вскрыться на неделю раньше, чем обычно.

- В среднем высота снежного покрова составляет от 40 до 70 см (это выше нормы на 3-31 сантиметр). Запасы воды в снеге в бассейнах рек достигают 147 % от нормы, наименьший объем снега отмечается на реке Тым, наибольший - на реке Чая, - уточнил начальник Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Петр Севостьянов.

В Республике Алтай также прошли учения по подготовке к паводку. Для оперативного получения информации будет использоваться беспилотная авиация и технологии космического мониторинга.

А в критической ситуации на помощь спасателям придет армия. В ряде регионов уже есть договоренности, что военные при необходимости будут взрывать ледовые заторы.

- Кроме того, отдельный авиационный полк Центрального военного округа Толмачево в Новосибирске подготовил звено вертолетов Ми-8, - сообщили корреспонденту "РГ" в ЦВО. - Оно готово ликвидировать паводковые заторы.

МЧС

В этом году опасность, которую могут принести паводки, выше обычного. Об этом на днях уже сообщали в МЧС России. Прежде всего спасатели предупредили о высоком риске ледовых заторов.

Правда, через несколько дней план по реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период был чуть скорректирован. Но в целом негативный прогноз пока, увы, подтверждается. Спрогнозировать такой сценарий позволили подсчеты накопленного снега в регионах. Они превышают среднее значение последних лет почти в два раза.

Толщина льда на опасных для образования заторов участках водоемов также превышает нормы.

Тревожные прогнозы касаются в основном Сибири и прилегающих к ней регионов Дальнего Востока, недавно перешедших в этот округ как раз из Сибирского округа. Например, в Бурятии ставку сделали на наиболее экологически безопасный вид работ - распиловку льда.

А вот в восточных регионах Дальнего Востока зима выдалась малоснежной и там уже пришла беда другая - природные пожары. Но на всякий случай и там местные силы обследуют мосты и прочие сооружения, запаслись взрывчаткой, чтобы, если надо, взрывать заторы. Запасены 130-тонн тротила. Планируется провести взрывные работы на 223 участках и расчистить русла рек на участках протяженностью более 300 км.

Подготовил Тимофей Борисов

Между тем

Красноярский край готовится к сложному пожароопасному сезону. Весна выдалась ранней и теплой. Это чревато быстрым сходом снега и появлением большого количества сухой травы. Чтобы встретить стихию во всеоружии, в регионе подготовили план тушения лесных пожаров с применением передовых методов мониторинга "горячих точек". Так, в центральных районах края на вышках сотовой связи установят видеокамеры, чтобы следить за тайгой онлайн. Затем запустят беспилотники. В лесничествах уже идут полевые испытания. В минувшем году на территории Красноярского края было зарегистрировано более 1,6 тысячи таежных пожаров, выгорело полтора миллиона гектаров.

Подготовил Алексей Бондарев (Красноярск)