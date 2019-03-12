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12.03.2019 17:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Многодетного новосибирца будут судить за избиение детей

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Новосибирска. Ему предъявлено обвинение в истязании своих маленьких сыновей.

Хабаровчанина заподозрили в истязании детей за плохие оценки

По данным следствия отец четверых детей, проживавший в доме по улице Курчатова, систематически наносил побои своим трехлетнему и четырехлетнему сыну. Правоохранительные органы узнали о домашнем тиране, после того, как избитый им старший ребенок попал в больницу.

- По инициативе следственных органов мать и отец четверых детей были лишены родительских прав, - сообщил "РГ" представитель СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

В отношении главы семейства возбудили уголовное дело. Однако своей вины в случившемся он так и не признал. Подозреваемый заявил, что занимался рукоприкладством в воспитательных целях.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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