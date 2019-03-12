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12.03.2019 09:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Красноярском отлетевший от грузовика болт пробил череп прохожего

Текст: Дмитрий Мальков

Жителя Лесосибирска Красноярского края пришлось срочно госпитализировать прямо с автобусной остановки. От проезжавшего грузовика отскочил какой-то предмет и пробил лицо молодого человека, едва его не убив.

Фото: iStock
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- К изумлению врачей под глазом пострадавшего на снимке был визуализирован крупный инородный предмет и множественные повреждения костей лицевого черепа. Позднее врачи идентифицировали его как металлический болт размером 6,2 на 2,5 сантиметра, - рассказал представитель Краевой клинической больницы.

Молодого человека пришлось срочно транспортировать из Лесосибирска в Красноярск. Операция проходила уже в Краевой клинической больнице. Врачи сначала извлекли осколки и болт. Из металлической сетки сформировано поврежденное  дно глазницы.

"Если бы болт прилетел чуть выше, парень неизбежно потерял бы глаз", - замечает лечащий врач пострадавшего Иван Кан. По оценкам врачей, лесосибирцу еще сильно повезло - стенка глазницы тонкая, и болт легко мог бы повредить головной мозг.

Кстати грузовик, водитель которого стал невольным виновником происшествия, даже не притормозил. Видимо управлявший им человек даже не заметил произошедшего. Скорую помощь молодому человеку вызвали случайные очевидцы.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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