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12.03.2019 15:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кузбассе из-за черного снега приостановили работу фабрики

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

На 60 суток приостановил Рудничный райсуд города Прокопьевска работу горно-обогатительной фабрики в Кузбассе.

Фото: iStock
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Именно из-за нарушений в работе этого предприятия выпал черный снег в двух городах региона - Прокопьевске и Киселевске, а вредные выбросы в атмосферу превысили установленные нормы. Как передает ОТР, природоохранная прокуратура и подразделение Роспотребнадзора провели проверку деятельности фабрики, и выяснилось, что на ее погрузочной станции отсутствует пылеулавливающее оборудование, а потому работы по пылеподавлению проводятся не в полном объеме.

Природоохранный прокурор внес гендиректору предприятия представление, потребовав устранить нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Кроме того, продолжается предварительное расследование двух уголовных дел, возбужденных кузбасской полицией в феврале по факту загрязнения атмосферного воздуха на территории Киселевска и Прокопьевска.

Общество Экология Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область РГ-Видео
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