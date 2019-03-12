В Кузбассе из-за черного снега приостановили работу фабрики

На 60 суток приостановил Рудничный райсуд города Прокопьевска работу горно-обогатительной фабрики в Кузбассе.

Именно из-за нарушений в работе этого предприятия выпал черный снег в двух городах региона - Прокопьевске и Киселевске, а вредные выбросы в атмосферу превысили установленные нормы. Как передает ОТР, природоохранная прокуратура и подразделение Роспотребнадзора провели проверку деятельности фабрики, и выяснилось, что на ее погрузочной станции отсутствует пылеулавливающее оборудование, а потому работы по пылеподавлению проводятся не в полном объеме.

Природоохранный прокурор внес гендиректору предприятия представление, потребовав устранить нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Кроме того, продолжается предварительное расследование двух уголовных дел, возбужденных кузбасской полицией в феврале по факту загрязнения атмосферного воздуха на территории Киселевска и Прокопьевска.