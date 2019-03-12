Четырех дагестанцев обвинили в подготовке теракта на концерте Киркорова

В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей, обвиняемых в подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова летом 2017 года.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых, фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции. Согласно материалам дела, мужчины объединились в Махачкале для осуществления террористической деятельности в составе запрещенной в РФ группировки.

Правоохранители считают, что весной 2017 года двое из них решили использовать самодельные взрывные устройства, чтобы совершить теракт на концерте Киркорова. Выступление артиста было запланировано на 6 июля того же года.

Но боевики не смогли осуществить свой план, так как зал, где проходил концерт, тщательно охранялся силами полиции. В результате, они не сумели в него проникнуть и подготовить взрыв. По словам адвоката одного из подследственных, теракт совершать он не собирался и его целью было убийство известного певца.

Осенью 2017 года подозреваемые были арестованы. С тех пор они находятся под арестом.

Пресс-служба министерства внутренних дел по Дагестану подтвердила, что в производстве следственной части Следственного управления МВД республики действительно находится уголовное дело в отношении четырех дагестанцев.

Предварительное расследование уже завершено. Сейчас обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела, а затем оно будет направлено в прокуратуру Дагестана.