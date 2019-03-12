На Ставрополье власти запретят строительство в зоне подтопления

Власти Ставрополья запретят строительство на территориях, которые входят в зоны возможного подтопления, а существующие генеральные планы и планы застройки муниципалитетов будут скорректированы.

Село Левокумское оказалось в числе наиболее пострадавших во время паводка 2017 года. Строительство здесь запретили до возведения берегоукрепительных сооружений. Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Определяли границы в 2018 году. А началась эта работа из-за самого мощного на Ставрополье за последние полвека паводка, который случился в мае 2017-го. Тогда за несколько дней выпало почти три месячных нормы осадков. В результате в 29 населенных пунктах региона оказалось подтоплено более двух тысяч жилых домов и свыше 3,5 тысячи придомовых территорий. Сотни семей остались без крыши над головой. С заявлениями на получение государственных жилищных сертификатов (ГЖС) обратились жители Петровского, Андроповского, Кочубеевского и Буденновского районов, а также Минераловодского, Советского и Георгиевского городских округов. Уже выдано свыше 350 ГЖС на сотни миллионов рублей.

- Теперь новое строительство в зонах подтопления в городах и других населенных пунктах должно быть полностью запрещено, - заявил глава региона Владимир Владимиров.

Однако, как пояснили корреспонденту "РГ" в министерстве природных ресурсов Ставропольского края, о радикальном запрете на строительство любых объектов в зоне риска речи идти не может. У региональных властей просто нет таких полномочий. Эту меру возможно применять только в зонах катастрофического прорыва плотин. На Ставрополье же их нет.

- Мы говорим о необходимости обезопасить территории, то есть новостройки на такой земле должны возводиться, только если имеются необходимые защитные объекты, например дамба или берегоукрепительные сооружения - там, где реки выходят из берегов. А на участках с высоким уровнем грунтовых вод должна быть исправная дренажная система. Если эти требования соблюдены, то муниципалитет даст разрешение на строительство, - сообщила заместитель министра природных ресурсов Ставропольского края Инна Чумакова.

Но что делать с существующими сооружениями, которые попали в зоны возможного затопления? С домами, которые были разрушены во время паводка и признаны непригодными для жилья, все более-менее понятно. Так, село Левокумское в мае 2017 года фактически оказалось под водой и многие местные жители получили ГЖС, так как в их старых домах находиться уже нельзя. При этом земельные участки так и остались у сельчан в собственности. Их никто не отнимет, но и возводить тут какие-то капитальные сооружения, пока не проведут берегоукрепительные работы, не разрешат.

А вот если дом цел, его не затапливало, а власти отнесли территорию, на которой он находится, к зоне возможного затопления, что предпринимать в таком случае? Тут пока ситуация неясная. Предполагается, что местные власти должны переселить граждан на безопасную территорию. Но в нынешних экономических реалиях рассчитывать на это было бы крайне наивно. Тем более территория возле рек застраивалась еще и потому, что в более безопасных зонах не хватало свободных земель. Особенно это касается крупных населенных пунктов. Поэтому гарантировать, что люди, живущие под угрозой затопления, получат новую землю или квартиры, никто не берется.

С коммерческой инфраструктурой ситуация еще сложнее. Это нежилой фонд, и собственникам такой недвижимости нужно самим заботиться о ней. И лучший способ - застраховать ее. Рассчитывать на компенсационные выплаты от государства в этом случае не стоит.

- Это нормальная практика для большинства стран мира, кроме России. Гражданам не стоит надеяться, что им всегда будут компенсировать потери, - добавляет Инна Чумакова.

Компромиссный вариант для всех - и для жителей, и для местных властей - защитные мероприятия, однако работы эти весьма недешевы. Провести их за свой счет регион не может, поэтому каждый год приходится обращаться за помощью в федеральный бюджет. Так, в 2019 году запланирована расчистка русел главных рек края - Джемуха, Калаус, Ольховка и Карамык. Также укрепят берега Подкумка и Кубани и реконструируют три гидротехнических сооружения.

Людям же, попавшим в зону риска, теперь предстоит ждать, когда завершат все защитные работы, в том числе жителям села Левокумское, которое больше всего пострадало во время паводка 2017 года. Как рассказали корреспонденту "РГ" в администрации Минераловодского городского округа, до тех пор, пока не проведут берегоукрепительные работы и расчистку русла реки Кумы, какое-либо строительство находится здесь под строгим запретом.

- Земля находится у граждан в собственности, и муниципалитет не вправе ею распоряжаться. Собственникам тех домов, которые выведены из состава жилого фонда, предоставлены сертификаты. В зонах же подтопления и затопления мы ни реконструкцию, ни строительство новых объектов не разрешим, - заявила исполняющая обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства муниципалитета Светлана Якуба.

А вот о том, в какие сроки проведут защитные работы, местные власти сказать не могут, так как это компетенция федеральных и краевых структур. Кстати, в Минераловодском округе зону риска в генплан включили оперативно. Дело в том, что его готовили как раз в 2017 году, когда и случился памятный паводок. Поэтому тогда еще в не утвержденный документ территория возможного стихийного бедствия попала быстро.

ЧС двухлетней давности затронула и главный ставропольский курорт - Кисловодск. Примечательно, что, как выяснил корреспондент "РГ", в городе зоны подтопления фактически утвердили еще в 2002 году, когда на край также обрушилось мощнейшее наводнение. Поэтому за последние 16 лет объектов, которым угрожает большая вода, здесь больше не стало. Однако проблема коснулась футбольной тренировочной площадки, которую возводили к чемпионату мира по футболу. Для мундиаля она не пригодилась, а вот у города на нее большие планы. Только прилегает она вплотную к реке Подкумок, что создает дополнительную угрозу.

- В Кисловодске в этом году запланировано строительство берегоукрепительных сооружений на этой реке. Займут работы около четырех месяцев. В планах развивать данную территорию, поэтому предварительно ее нужно обезопасить, - отметил заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска Георгий Сидоров.

Кстати



Как заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Андрей Хлопянов, сейчас муниципалитеты региона получают паспорта готовности к возможным ЧС. На проведение противопаводковых мероприятий из федерального бюджета субъекту выделят в 2019 году 353 миллиона рублей. Также готовится заявка о включении в комплексный план защиты от паводков 28 объектов.