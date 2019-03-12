На ставропольчанку завели дело за финансирование террористов

Против жительницы города Михайловск Ставропольского края следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

По данным ведомства, 27-летняя женщина переводила деньги для помощи запрещенной в России международной террористической организации "ИГ".

- В феврале нынешнего года подозреваемая, используя банковскую карту, перечислила деньги на банковский счет, который был открыт для сбора денежных средств с целью оказания финансовой помощи участникам международной террористической организации "Исламское государство", - отмечается в сообщении следственного управления СК по Ставропольскому краю.

Сейчас следователи собирают доказательства по уголовному делу, чтобы направить его в суд.