По прогнозам МЧС, из-за малоснежной зимы лето 2019 года в Мурманской области может стать не менее пожароопасным, чем в прошлом году. Тогда в Заполярье впервые за последние 60 лет сгорело более 12 тысяч гектаров леса и тундры. Авиалесоохрана, МЧС и региональные власти уже начали подготовку к будущему лету.

По предварительным прогнозам Росавиалесоохраны, летом 2019 года пик горимости придется не на июль - август, как было в 2018 году, а на май- август. Дело в том, что весной из-под снега вытаивает сухая трава, способная вспыхнуть от малейшей искры. Чем меньше снега, тем быстрее может сработать этот "запал". Правда, март и апрель в Мурманской области всегда считались зимними месяцами, за которые еще успеет выпасть определенное количество снега. Но власти и ведомства, отвечающие за борьбу с лесными пожарами, исходят из наихудшего сценария. Как показал опыт прошлого года, регион был не в полной мере готов к борьбе с огнем.

По словам начальника главного управления МЧС России по Мурманской области Руслана Назарова, главная проблема - это низкое финансирование авиалесоохраны. Сегодня на нужды охраны лесов от огня и борьбы с пожарами выделяется в десять раз меньше средств, техники и людей, чем требуется.

Это подтверждают и региональные власти. Если учесть, что предполагаемая средняя горимость лесов составляет от 60 до 130 пожаров за сезон, то на их тушение от федерального центра ждут 198,4 миллиона рублей, отметил министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Руусалеп. Однако в 2018 году регион получил чуть более 20 процентов от этой суммы - 42,72 миллиона рублей.

Успех тушения лесного пожара на 90 процентов зависит от того, как скоро его обнаружат и насколько быстро туда будут доставлены необходимые силы и средства, подчеркивает министр. Сегодня эта оперативность оставляет желать много лучшего. Мало обнаружить пожар, предстоит еще выяснить, на чьей территории он возник - в заповеднике, на землях лесного фонда, муниципалитета или в военном лесничестве. Затем приходится выяснять, заключен ли договор с Мурманской авиабазой лесоохраны тем, кто отвечает за данную территорию, кто будет тушить огонь и оплачивать эту работу. Об оперативности в этих условиях говорить не приходится.

Сегодня на борьбу с пожарами выделяют в десять раз меньше техники и средств, чем требуется

Есть еще одна проблема: авиамониторингом охвачено не все Заполярье, а лишь 68 процентов его территории, которые представляют собой землю лесного фонда. Мурманская авиабаза лесоохраны, на которую возложены эти обязанности, имеет право наблюдать только за ней. Но к ним не относятся заповедники, земли военных лесничеств и север области с оленьими пастбищами, которые занимают около трети площади региона.

- Заповедники заключают с нами договоры, - отметил Олег Руденко, начальник Мурманской базы авиационной охраны лесов. - Как этот вопрос решают военные лесничества, сказать не могу. К нам они не обращаются.

Что касается оленьих пастбищ, то сегодня за ними наблюдают только с космических спутников, хотя пастбища прошлым летом тоже горели. Там возникло около 20 пожаров, в том числе в районе широко известного среди туристов села Териберка, где в тот момент проходил туристический фестиваль "Териберка. Новая жизнь". Чтобы наладить наблюдение за территорией с самолета, потребуется на треть увеличить финансирование авиабазы, обеспечить ее дополнительными воздушными судами, летчиками-наблюдателями и десантниками. Решить этот вопрос может лишь региональная администрация, поскольку федеральный центр отвечает только за земли лесного фонда. Некоторые муниципалитеты, на территории которых находятся пастбища, заключают договоры с Мурманской авиабазой лесоохраны, но не всегда удачно.

- Нужно учесть, что для наблюдения за оленьими пастбищами из-за их отдаленности придется использовать самые дорогие воздушные суда - вертолеты МИ-8, - отмечает Олег Руденко. - Летный час у них стоит от 160 до 200 тысяч рублей, в зависимости от цен на топливо.

Чтобы во время пожаров принимать решения более оперативно, необходимо воссоздать федеральную структуру авиалесоохраны, которая существовала до 2007 года - с единым финансированием, управлением и возможностью быстрого межрегионального маневрирования, уверен Олег Руденко. Сегодня она разбита на региональные подразделения, которые имеют разный статус и разное подчинение, что очень мешает быстро ориентироваться в обстановке и принимать решения. Например, чтобы в разгар прошлогодних пожаров доставить десантников из Архангельской области на Кольский полуостров, понадобилось три дня - настолько громоздкой оказалась бюрократическая процедура оформления этих действий.

В этом году правительство Мурманской области увеличило финансовый резерв, предназначенный на случай возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций. Что касается федеральных средств, то сумма, которая будет выделена Мурманской области, пока неизвестна, отметил Руслан Назаров. Региональные средства уже есть на счетах.

Комментарии

Олег Руденко, начальник Мурманской базы авиалесоохраны:

- Нельзя забывать, что ситуации, подобные лесным пожарам 2018 года, далеко не всегда могут быть предсказуемыми. Достоверный прогноз можно дать лишь на пять-десять дней.

Руслан Назаров, начальник ГУ МЧС России по Мурманской области:

- Бытует мнение, что тушить лесные пожары должны профессиональные пожарные из МЧС и добровольцы. Но я не согласен с этой точкой зрения. Если мне скажут, чтобы я направил аэромобильную группировку пожарных МЧС в очаг лесного пожара, я этого не сделаю. Пожар в жилой застройке сильно отличается от пожара в лесу, для тушения которого нужна совершенно иная подготовка, иные силы и средства. Добровольцы не имеют необходимой подготовки.