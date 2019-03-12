Петербуржец попытался отбиться от нападавших и попал под статью

Петербуржец Кирилл Куркин оказался под следствием - пытаясь защититься от агрессивной компании в собственном дворе, 38-летний мужчина выстрелил в них из травматического пистолета. Пока отцу двоих детей грозит реальный срок, те, кто проходят по делу как потерпевшие, продолжают запугивать соседей.

Семья Кирилла Куркина вот уже несколько месяцев живет в режиме постоянных угроз. И ладно, если бы все ограничивалось словами и гиканьем за спиной, но сначала с верхних этажей на детей летели стеклянные бутылки, потом разбили стекло в квартире… А началось все в январе, когда мужчина возвращался домой с работы и сделал замечание пьяной компании во дворе - молодые люди колотили металлической тележкой о стену. Реакция оказалась неадекватной.

- Я тут же получил удар ногой в живот, после чего один из них взял кирпич, который подпирал дверь подъезда, и пошел с ним в мою сторону. Я сделал предупредительный выстрел из травматического оружия, но услышал фразу: "У него пугач, вали его!" - рассказал петербуржец.

Уже когда кирпич занесли с тем, чтобы ударить мужчину по голове, он выстрелил прямо в нападавшего. Но и это не остановило: кирпич подобрал его приятель. Тогда пришлось спустить курок еще раз. Одному из хулиганов Куркин попал в руку, другому - в лицо. Медиков и правоохранителей тут же вызвал сам.

Уголовное дело завели по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Потерпевшими значатся юноши 18 и 20 лет. Оба, несмотря на возраст, уже имели серьезные проблемы с законом. Одного судили за разбой, другого - за умышленное уничтожение имущества и попытку кражи, рассказывают соседи. Их репутация известна всему двору. Как и то, что в социальной сети они ведут закрытую группу под названием "Убей типов в своем дворе".

- Их там целая банда, ограбить кого-то - вообще легко. Эти люди чувствуют силу и не трогают только тех, кого знают. Дети нам показывали, что они публикуют в своих закрытых группах - фотографии с наркотиками, прыжки на полицейских машинах… Многие слышали, как они кричат "АУЕ" - девиз неформального объединения, которое живет по тюремным понятиям, - подтвердил "РГ" на условиях анонимности один из проживающих в многоэтажке.

При этом молодые люди сознательно провоцируют конфликты, говорят жильцы. На лестничной клетке одного из этажей они, например, специально громили электрический щиток, чтобы кто-то вышел разобраться. Вышел тот же Кирилл Куркин, за что сразу получил удар в лицо и лишился золотой цепочки.

Всего в отделении полиции Приморского района лежит пять заявлений от петербуржца по разным эпизодам, в том числе - из-за угроз жене и двум маленьким дочкам. Но несмотря на это, он остается подозреваемым, а уголовники - потерпевшими. Сейчас правоохранители проводят экспертизу в отношении причиненного вреда здоровью, на деле же - в больнице юноши пробыли недолго и уже снова собираются шумной компанией, заставляя прохожих обходить их стороной.

В полиции немногословны. "Известно, что между 38-летним мужчиной и двумя молодыми людьми возникла ссора, в результате которой последние получили ранения из травматического пистолета Grand Power T12. В результате проверки выяснилось, что оружие было официально зарегистрировано, сейчас оно изъято", - скупо комментируют в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Следствие продолжается. Петербуржцу грозит срок до двух лет.

- Больше всего меня возмущает то, что получается, - это я бандит и на них напал. В полиции мне говорят: "вы неправильно применили оружие, надо было стрелять после того, как ударят". Но боюсь, если бы все-таки ударили, мы бы с вами сейчас не разговаривали, - говорит Кирилл Куркин.

Комментарий

Александр Гетманов, юрист Коллегии адвокатов города Москвы "Барщевский и Партнеры":

- Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N19 "О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление" установлены характеристики действий нападавших, которые свидетельствуют о наличии реальной угрозы для обороняющегося. В описанном случае можно выделить следующие: применение нападавшими предметов, используемых в качестве оружия (кирпич), численность нападавших, их действия до применения к ним оружия в целях самообороны (удар ногой в живот), высказывания, свидетельствующие о наличии у нападавших намерения убить обороняющегося или причинить вред здоровью, опасный для жизни ("вали его"). Исходя из совокупности указанных обстоятельств, деяние, инкриминируемое Кириллу Куркину, не является преступным.

Тот факт, что подозреваемый никогда проблем с законом не имел, а потерпевшие - фигуранты уголовных дел, не является для следствия основополагающим, но должен приниматься во внимание в совокупности всех доказательств по делу.