В Ленобласти 10-летний мальчик вытащил из полыньи одноклассницу

В Ломоносовском районе наградили 10-летнего мальчика, который спас из полыньи свою одноклассницу. Ученик третьего класса услышал крики о помощи и оказался единственным, кто бросился на спасение девочки.

Как сообщают в ГУ МЧС по Ленинградской области, ЧП произошло 26 февраля у деревни Горбунки. Третьеклассница провалились в полынью на реке Стрелка и стала звать на помощь.

Крики школьницы слышали многие, в том числе и взрослые. Помочь девочке решился ее одноклассник. Он по-пластунски подполз к полынье, протянул однокласснице руку и вытащил ее из ледяной воды.

Когда мальчика награждали в районной администрации, зал аплодировал ему стоя. Для многих жителей деревни до сих пор загадка, как школьник не растерялся и откуда у него нашлись силы, чтобы вытащить девочку из полыньи.