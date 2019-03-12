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12.03.2019 17:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге актер из сериала "Опера" подорвался на боеприпасе

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: kino-teatr.ru Валентин Зейфер. Фото: kino-teatr.ru
Валентин Зейфер. Фото: kino-teatr.ru

ЧП произошло в одном из домов на улице Лени Голикова в Петербурге. Здесь прогремел взрыв. Травмирован молодой человек - его госпитализировали в тяжелом состоянии с огнестрельно-взрывным ранением обеих ног, сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Фото: kino-teatr.ru
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Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту "РГ", что пострадавший - 27-летний актер Валентин Зейфер. Накануне он нашел в парке Кировского района авиационный патрон времен Великой Отечественной войны. Он взял опасную находку с собой, а потом то ли случайно, то ли специально уронил на пол в подъезде дома. Патрон сдетонировал.

Актеру предстоит долгое лечение. Тем временем правоохранители возбудили по факту взрыва уголовное дело по части 1 статьи 222 - незаконное хранение боеприпасов. Максимальное наказание, которое она предусматривает, - лишение свободы на срок до четырех лет.

Валентин Зейфер известен по сериалам "Опера-1. Хроники убойного отдела", "Черный ворон", "Преступление и наказание", а также фильмам "Пробуждение" и "Я". Правда, во всех этих кинолентах его можно увидеть подростком: Зейфер давно уже не снимается в кино.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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