В Петербурге раскрыли группу черных риелторов, обиравших пенсионеров

В Петербурге сотрудники СК вскрыли схему, когда у пожилых граждан обманом забирали квартиры, а самих их помещали в дома престарелых.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, в деле шесть потерпевших. Все они обманом или угрозами подарили свои квартиры группе бодрых молодых людей в обмен на пожизненную ренту и проживание в интернате со всеми удобствами.

В ведомстве отмечают, что после подписания договора пенсионерам врали, что их квартиры становятся собственностью государства, и перевозили в интернат. А квартиры присваивали себе участники группы.

Сейчас следователи установили трех участников данной схемы. Среди них директор дома престарелых, сотрудник благотворительного фонда и еще один человек, выступающий посредником в данной схеме. В ближайшее время всем им намерены предъявить обвинение и избрать меру пресечения. Следователи будут настаивать на аресте.

Также в ведомстве не сомневаются, что всего в группе черных риелторов состояло не менее десяти человек, поэтому сейчас ведутся поиски остальных участников группировки.