Федеральные власти помогут родным погибших в авиакатастрофе

Родственники Александра и Екатерины Поляковых, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 MAX 8, отправятся в Эфиопию 14 марта.

Как рассказал ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Эфиопии Рашид Умяров, родственникам предстоит пройти процедуру опознания тел погибших. Загранпаспорта, а также визы для родных погибших оформляются в ФМС и МИД в экстренном порядке.

Расходы на перелет из Москвы в Аддис-Абебу и обратно, а также на проживание оплатит эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines, которой принадлежал разбившийся лайнер.

Напомним, катастрофа самолета, летевшего рейсом Аддис-Абеба - Найроби, произошла 10 марта на седьмой минуте полета. В момент падения на борту находились 149 пассажиров из 33 стран мира и 8 членов экипажа. В числе жертв оказались трое российских граждан - Сергей Вяликов, а также Екатерина и Александр Поляковы.