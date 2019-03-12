Под Волгоградом саперы уничтожили авиационную бомбу времен ВОВ

В Кировском районе Волгоградской области саперы Южного военного округа уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.

Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев, бомба была обнаружена на территории строящегося коттеджного поселка. Ее нашли рабочие строительной компании.

Сотрудники группы разминирования классифицировали найденный боеприпас как авиационную бомбу, вес которой не превышает 40 кг. Саперы извлекли боеприпас из земли, вывезли на полигон "Прудбой" и уничтожили.