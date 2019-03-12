Новости

В благовещенской школе распылили перцовый баллончик 10:25
Лайнер, севший в Баку из-за записки о бомбе, вылетел в Москву 10:24
В России подорожали автомобили Renault 10:06
Эксперты составили рейтинг стран с самым чистым воздухом 10:03
"Нафтогаз" обвинил Германию в нежелании "спасти" транзит российского газа 10:03
Круглогодичный вылов минтая на Камчатке признан незаконным 10:02
Под Воронежем возбуждено дело о должностных преступлениях в полиции 09:59
Полиция проводит рейд на рынке "Фуд Сити" в Москве 09:52
Посол РФ в США опроверг возможность "превентивного ядерного удара" Москвы 09:52
В Приморье патрулирование лесов будет вестись с помощью беспилотников 09:51
В Перми жених рассчитался с долгами, чтобы попасть на свадьбу 09:47
В Екатеринбурге приставы закрыли кафе после отравления клиентов 09:47
Под Волгоградом саперы уничтожили авиационную бомбу времен ВОВ 09:44
Следственный комитет будет делать экспертизы для судов 09:43
Амурских тигров в Приморье стало больше 09:39
Под Красноярском отлетевший от грузовика болт пробил череп прохожего 09:33
Все больше стран отказываются от полетов Boeing 737 MAX 8 09:25
МИД России подключился к решению проблемы судна "Партизан" 09:20
Жители города в Хабаровском крае попросили сельские привилегии 09:18
Как шестиколесная "Нива" пройдет сибирские сугробы 09:05
Названы регионы с наибольшими объемами инвестиций 08:51
Помпео раскритиковал Россию за покупку нефти у Венесуэлы 08:30
Меркель поддержала идею создания европейского авианосца 08:12
В Новосибирске белая медведица вывела близнецов на первую прогулку 08:00
Желающая избежать допроса жительница Бурятии сбила следователя 07:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВИДЕО "РГ". "Мне повезло вовремя родиться": Юрий Гагарин и его малая родина
ВИДЕО "РГ". "Мне повезло вовремя родиться": Юрий Гагарин и его малая родина
13 марта - экспертный совет "Государство как кризис-менеджер"
13 марта - экспертный совет "Государство как кризис-менеджер"
Задайте вопрос директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой
Задайте вопрос директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой
12.03.2019 09:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Волгоградом саперы уничтожили авиационную бомбу времен ВОВ

Текст: Марина Бровкина (Волгоград)

В Кировском районе Волгоградской области саперы Южного военного округа уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба ЮВО
В Волгограде саперы уничтожили бомбу времен ВОВ

Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев, бомба была обнаружена на территории строящегося коттеджного поселка. Ее нашли рабочие строительной компании.

Сотрудники группы разминирования классифицировали найденный боеприпас как авиационную бомбу, вес которой не превышает 40 кг. Саперы извлекли боеприпас из земли, вывезли на полигон "Прудбой" и уничтожили.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков прокомментировал слова главы ФАС о переплатах за ЖКХ
Посол РФ в США: Россия сделала все возможное для сохранения ДРСМД
Самолет ВМС США совершил облет отряда кораблей ВМФ РФ в Атлантике
Порошенко сбежал с митинга в Житомире из-за националистов
В Госдуме назвали "агрессивным" проект бюджета США