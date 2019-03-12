В Калмыкии задержаны бывший руководитель республиканского минстроя и собственник подрядной организации, занимавшейся строительством домов для детей-сирот в селе Яшалта. Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Должности лишился не только министр, но и зампред правительства, курировавший строительную отрасль. Чиновничьи головы полетели из-за завышенных цен при строительстве: "сиротское" жилье они сделали просто золотым.

Началось все с того, что подозрительными схемами возведения яшалтинских домов заинтересовались активисты ОНФ. Общественники подсчитали, что на потраченные 16 миллионов рублей можно было обеспечить квартирами большее число льготников. Активисты забили тревогу, обратились в органы власти и в прокуратуру с просьбой проверить эффективность расходования бюджетных средств.

- Наша цель - помочь людям, которые годами вынуждены ждать своей очереди на положенное жилье, - объяснил свою позицию сопредседатель регионального штаба ОНФ Калмыкии Олег Пюрбеев.

Вопросы, поднятые общественниками, привлекли внимание правоохранителей и вылились в уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о возможных махинациях при строительстве жилья для детей-сирот. В компетентных органах подсчитали ущерб и сделали соответствующие выводы.

"По версии следствия, должностные лица министерства, злоупотребив полномочиями при подготовке проектной и технической документации о размещении госзаказа на строительство жилых домов для детей-сирот, необоснованно завысили цену одного квадратного метра, что повлекло завышение цены трех государственных контрактов в пользу подрядной организации. Бюджету Республики Калмыкия тем самым был причинен имущественный вред в размере около десяти миллионов рублей", - сообщили в региональном управления СК РФ.

Правоохранители пояснили, что руководство подрядной организации во время строительства с мая по декабрь 2018 года включило в акты приемки выполненных работ заведомо ложные сведения. На этом основании Минстрой перечислил более 16 миллионов рублей бюджетных средств. Сумма была признана на те самые десять миллионов рублей превышающей фактическую стоимость выполненных работ и несоизмеримой с реальными затратами при строительстве трех яшалтинских домов. Как отмечают правоохранители, деньги были потрачены на нужды, не связанные со строительством, то есть похищены обманным путем.

В региональном правительстве отмечают, что в Калмыкии в 2008 году очередь детей-сирот составляла около 1100 человек, а сейчас она сократилась до 495 человек. Только в феврале 42 человека из этой категории получили положенные квартиры. Скандал с сиротскими домами испортил общую картину. Разумеется, реакция последовала тут же.

Глава Калмыкии Алексей Орлов подписал указ об освобождении от должности министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Кирилла Ботова и заместителя председателя республиканского правительства Геннадия Бадинова.

- Я был вынужден пойти на такой шаг. Мы добываем средства буквально из ничего, с трудом. И когда они так неэффективно расходуются, это, конечно, не может не вызвать возмущения, - прокомментировал Алексей Орлов.

Впрочем, отстранение от работы оказалось не самым страшным наказанием. В рамках расследования уголовного дела уже задержаны бывший министр и фактический руководитель и собственник компании-подрядчика. Судя по тому, что расследование уголовного дела, находящегося, кстати, на контроле центрального аппарата Следственного комитета России, продолжается, не исключены новые задержания.

Между тем республиканский минстрой выступил с официальным комментарием по поводу сложившейся ситуации. В нем говорится, что для строительства трех злополучных одноэтажных двухквартирных домов в Яшалте была разработана проектно-сметная документация, которая получила положительное заключение госэкспертизы. Сметная стоимость составила 16 048,2 тысячи рублей, а расчет начальной (максимальной) цены контракта осуществлялся в соответствии с законом о контрактной системе в сфере закупок.

- По итогам проведенных закупок с единственным участником электронного аукциона заключены государственные контракты на строительство трех жилых домов. Увеличение стоимости квадратного метра жилья вызвано затратами на строительство наружных сетей газопровода, электроснабжения, водопровода, водоотведения и благоустройство территорий. Также на стоимость строительства повлияли высокие накладные расходы, связанные с перевозкой материалов, специализированного строительного оборудования и машин, командировочные на весь период строительства, - пояснили в ведомстве.

Кроме того, в минстрое заявили об "отложенном эффекте экономии", который должны обеспечить вложения на стадии строительства и отделки. Впрочем, в ведомстве признали, что при осмотре домов в Яшалте "были замечания к качеству отделочных работ". Дефекты объяснили перепадом температуры из-за временного отключения отопления и пообещали, что их по гарантии устранит подрядчик.