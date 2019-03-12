В Краснодаре загорелся склад на площади 1,4 тыс квадратных метров

В Краснодаре на складе полиэтиленовой и бумажной продукции произошел масштабный пожар, площадь которого, по предварительным данным, превысила 1400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ЧП случилось по улице Проезд Майский, в промзоне кубанской столицы. Пострадавших и погибших в результате пожара нет, но сильное пламя и задымление заставило спасателей активизировать все имеющиеся ресурсы. По улицам Краснодара то и дело проезжают пожарные машины, которые торопятся к месту происшествия из разных концов города.

- В тушении пожара сейчас принимает участие 111 человек и 13 машин спецтехники, ведется активное наращивание группировки пожарных, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - В готовность приведена авиация МЧС.

Причины возгорания пока неизвестны.