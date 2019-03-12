В Ростовской области уничтожили более двух тонн баранины

В Чертковском районе Ростовской области специалисты регионального управления ветеринарии и сотрудники полиции пресекли нелегальную перевозку 150 бараньих туш.

Как информирует пресс-служба управления ветеринарии Ростовской области, поводом для остановки автомобиля стала стандартная процедура контроля. Проверяющие выяснили, что в автомобиле находится 2350 килограммов мяса. Однако никаких ветеринарных свидетельств, подтверждающих его безопасность, у водителя не было.

По словам водителя, он закупил мясо в Волгоградской области, чтобы продать его в Москве. Исследовать баранину на безопасность и объяснить, почему нет документов, он отказался.

В результате, партия мяса была уничтожена. По подсчетам, водитель перевозил баранину на сумму около 700 тысяч рублей.

Как подчеркнули в пресс-службе областного управления ветеринарии, остается только предполагать, почему мужчина отказался проверить свой товар.