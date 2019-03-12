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12.03.2019 16:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Адыгеи получил четыре года колонии за вербовку в "ИГ"

Текст: Анна Юркова (Адыгея)

Во вторник Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к четырем годам колонии жителя Республики Адыгеи, склонявшего свою знакомую к вступлению в террористическую организацию "Исламское государство" (экстремистская организация запрещена в РФ).

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По данным судебного следствия, с начала 2016 года по ноябрь 2017-го Давид Ахмедов, отбывая наказание за ДТП в колонии Чувашской Республики, а затем в Майкопе, будучи приверженцем радикального ислама, настойчиво уговаривал свою знакомую к участию в делах "ИГ".

- На заседании подсудимый свою вину полностью признал и ходатайствовал о вынесении ему приговора без проведения судебного разбирательства. Решением суда 32-летний мужчина признан виновным в склонении лица к совершению преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, без штрафа, - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало.

К делу также присоединили неотбытую часть дополнительного наказания в виде лишения водительских прав на срок один год и два месяца. 

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея
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