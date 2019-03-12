В Екатеринбурге приставы закрыли кафе после отравления клиентов

В Екатеринбурге девять человек получили острую кишечную инфекцию после посещения одного из кафе. После проверки судебных приставов заведение было незамедлительно закрыто.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, за медицинской помощью обратились несколько посетителей заведения, расположенного на улице Челюскинцев. Судебные приставы провели проверку и выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Так, например, в кафе неправильно хранилась готовая продукция из мяса и птицы, а обработка посуды не проводилась надлежащим образом. Помимо этого приставы обнаружили нарушения в соблюдении личной гигиены сотрудников.

По результатам проверки Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность общепита на 25 суток. Помещения были опечатаны.

Владелец кафе обратился в суд с ходатайством возобновить работу заведения досрочно в связи с устранением нарушений. Решение по делу пока не принято.