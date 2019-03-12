После обильных снегопадов, прошедших в первые мартовские дни, в Курганскую область пришло потепление, а вместе с ним тревожное ожидание прихода большой воды.

По предварительным прогнозам, максимальный уровень в реках в этом году будет существенно выше прошлогоднего.

Например, в бассейне Тобола возле села Звериноголовского вода может подняться до 520 сантиметров (в прошлом году - 389), в Кургане - до 450 сантиметров (в 2018-м - 268). Такие данные "РГ" получила в региональном управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности со ссылкой на Курганский гидрометцентр. Это еще не самая "большая вода", которая когда-либо приходила в Зауралье, тем не менее встречать ее будут по полной программе. О готовности сил и средств к паводку станет известно в конце марта.

Тем временем

Спасатели обратились к жителям частного сектора с призывом заранее подготовиться к половодью. Они советуют убрать продуктовые запасы из подвалов, приподнять в доме мебель и определить место для животных на случай, если подтопит усадьбу.