Жительницу Челябинской области убила упавшая с крыши глыба льда

Следственный комитет Челябинской области разбирается в обстоятельствах, которые привели к трагической смерти жительницы города Сим Ашинского муниципального района.

Тело женщины нашли днем близ многоэтажки. "По предварительным данным, ее смертельно травмировала упавшая с крыши глыбы льда", - передает пресс-служба ведомства.

Проводится судмедэкспертиза, по итогам которой станет точно известна причина смерти. Действиям работников коммунальной организации, которая следит за состоянием этого жилого дома, дадут оценку.