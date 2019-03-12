Во вторник Савеловский суд столицы мучительно решал, как поступить с матерью брошенного в квартире ребенка. Следствие просило об аресте.

Напомним, в Москве в квартире на Ленинградском шоссе 10 марта обнаружили пятилетнюю девочку. У ребенка, как пишут психологи, "отсутствуют социальные навыки". Со слов соседей, на момент взлома дверей мать ребенка не появлялась в квартире уже несколько дней. Девочку, ее зовут Люба, отвезли в больницу, мать нашли и доставили к следователю. По указанию и.о. руководителя Главного Следственного управления СК по Москве Андрея Стрижова сразу же было возбуждено уголовное дело. Статья серьезная - "покушение на убийство". Максимальный срок по ней - 20 лет.

Следом появилось уголовное дело о халатности уже против сотрудников органов соцзащиты и полиции. Они, по мнению СК, не принимали ровным счетом никаких мер по проверке условий, в которых жил ребенок. Женщина, которую зовут Ирина, на допросе призналась, что часто оставляла ребенка, так как вынуждена была идти на работу или по делам.

Со слов соседей, на момент взлома дверей мать ребенка не появлялась в квартире уже несколько дней

Девочку нашли, точнее - спасли, благодаря неравнодушным соседям - люди вызвали спасателей. Когда дверь взломали, увидели горы мусора и среди них ребенка, малышка не умела говорить, а лишь издавала нечленораздельные звуки.

Следственный комитет оперативно выступил с обращением, что ищет информацию про ситуацию с ребенком. По мнению СК, любая, даже малозначительная на первый взгляд деталь может помочь разобраться в обстоятельствах произошедшего, установить круг виновных.

Столичные сыщики попросили граждан, которые могут дать важную для следствия информацию, сообщить по телефонам: 8 (495) 690-25-28, 8 (495) 690-65-53, факс 8 (495) 691-63-15.

Известно об Ирине совсем немного. Ей сорок пять лет, безработная. Отец ребенка давно не появлялся. Долг за коммуналку приблизился к полумиллиону.

В МВД быстро прокомментировали информацию о том, что в полицию многократно обращались соседи, заявили, что начали проверку.

Тем временем

- Как сообщили "РГ" в столичном департаменте труда и социальной защиты, мать девочки за помощью в социальные службы никогда не обращалась, а сигналов от соседей или жителей дома сотрудники соцзащиты не получали. Информацию о том, что жалобы все же были, в ведомстве не подтверждают. Сейчас выясняется, есть ли у ребенка родственники. "В связи с тем, что мать на сегодняшний день задержана правоохранительными органами, сотрудники соцзащиты готовят исковое заявление в суд по ограничению ее в родительских правах", - уточнили "РГ" в ведомстве.

Дальнейшую судьбу девочки будут решать после выписки из больницы. Возможны два варианта. Первый - опекунами могут стать родственники, если такие найдутся, или приемная семья. Второй - девочка будет проживать в одном из учреждений социальной защиты, где она сможет пройти реабилитацию. Пока ребенок остается в больнице и пробудет там еще около недели, рассказал главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения и главврач Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой Исмаил Османов.

Подготовил Сергей Жуков