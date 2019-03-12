Напомним, в Москве в квартире на Ленинградском шоссе 10 марта обнаружили пятилетнюю девочку. У ребенка, как пишут психологи, "отсутствуют социальные навыки". Со слов соседей, на момент взлома дверей мать ребенка не появлялась в квартире уже несколько дней. Девочку, ее зовут Люба, отвезли в больницу, мать нашли и доставили к следователю. По указанию и.о. руководителя Главного Следственного управления СК по Москве Андрея Стрижова сразу же было возбуждено уголовное дело. Статья серьезная - "покушение на убийство". Максимальный срок по ней - 20 лет.
Следом появилось уголовное дело о халатности уже против сотрудников органов соцзащиты и полиции. Они, по мнению СК, не принимали ровным счетом никаких мер по проверке условий, в которых жил ребенок. Женщина, которую зовут Ирина, на допросе призналась, что часто оставляла ребенка, так как вынуждена была идти на работу или по делам.
Девочку нашли, точнее - спасли, благодаря неравнодушным соседям - люди вызвали спасателей. Когда дверь взломали, увидели горы мусора и среди них ребенка, малышка не умела говорить, а лишь издавала нечленораздельные звуки.
Следственный комитет оперативно выступил с обращением, что ищет информацию про ситуацию с ребенком. По мнению СК, любая, даже малозначительная на первый взгляд деталь может помочь разобраться в обстоятельствах произошедшего, установить круг виновных.
Столичные сыщики попросили граждан, которые могут дать важную для следствия информацию, сообщить по телефонам: 8 (495) 690-25-28, 8 (495) 690-65-53, факс 8 (495) 691-63-15.
Известно об Ирине совсем немного. Ей сорок пять лет, безработная. Отец ребенка давно не появлялся. Долг за коммуналку приблизился к полумиллиону.
В МВД быстро прокомментировали информацию о том, что в полицию многократно обращались соседи, заявили, что начали проверку.
- Как сообщили "РГ" в столичном департаменте труда и социальной защиты, мать девочки за помощью в социальные службы никогда не обращалась, а сигналов от соседей или жителей дома сотрудники соцзащиты не получали. Информацию о том, что жалобы все же были, в ведомстве не подтверждают. Сейчас выясняется, есть ли у ребенка родственники. "В связи с тем, что мать на сегодняшний день задержана правоохранительными органами, сотрудники соцзащиты готовят исковое заявление в суд по ограничению ее в родительских правах", - уточнили "РГ" в ведомстве.
Дальнейшую судьбу девочки будут решать после выписки из больницы. Возможны два варианта. Первый - опекунами могут стать родственники, если такие найдутся, или приемная семья. Второй - девочка будет проживать в одном из учреждений социальной защиты, где она сможет пройти реабилитацию. Пока ребенок остается в больнице и пробудет там еще около недели, рассказал главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения и главврач Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой Исмаил Османов.
Подготовил Сергей Жуков