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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Горняк погиб при обрушении на шахте в Кемеровской области

На шахте "Карагайлинская" в Кемеровской области вечером во вторник при проведении работ в штреке произошло обрушение породы. На аварийном участке находились семь шахтеров, один из рабочих оказался под завалами.

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Пострадавшего 39-летнего мужчину удалось вытащить. Горноспасатели попытались оказать реанимационные мероприятия, однако спасти горняка не удалось. Тело погибшего уже поднято на поверхность.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщается на сайте Следственного комитета областного СК РФ.

Сейчас на месте аварии работают сотрудник МЧС и следователи, которые устанавливают причины обрушения.

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