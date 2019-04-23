Чему научат ребенка по новым школьным стандартам

Различать полномочия Госдумы и правительства РФ? Написать заметку и оформить расписку? Решить математическую задачу на поиск вероятностей? Знать устройство артезианских скважин и "золотое правило" механики? Все это и не только должны будут уметь школьники. Что конкретно и в каком классе они будут изучать, зафиксирует новый проект школьных стандартов. До 29 апреля он проходит широкое общественное обсуждение.

После уроков литературы школьник должен будет знать не только произведения, но и факты биографии известных писателей. Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Зачем нужен новый стандарт? Во-первых, каждый учитель теперь будет точно знать, что он должен дать ребенку обязательно. Во-вторых, это значительно упростит подготовку к ЕГЭ и ОГЭ - именно под новый стандарт будут "заточены" все экзаменационные задания. А еще - образовательные программы, все учебники и даже примерные планы уроков...

Итак, чему конкретно научит школа? Возьмем самые популярные предметы, которые сдают выпускники.

Русский язык

В программе не только правописание, но и практические задачи. Так, на уроках русского языка научат правильно употреблять в речи однокоренные слова типа "висящий - висячий". Понимать смысл прочитанного текста, выделять его главную мысль. Писать сочинения-миниатюры. Плюс - интервью, репортажи, заметки, рецензии, рефераты, деловые бумаги.

Среди последних, что особенно любопытно, заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, автобиография, характеристика. И всем этим выпускник уже девятого класса должен уверенно владеть.

Устная речь тоже попала в фокус. К примеру, любой школьник должен будет уметь вести диалог, выстраивать беседу и рассказ по широкому кругу тем.

Математика

Дроби, проценты, квадратный корень, многочлен. График функции и случайные величины. Плюс векторы, абсцисса, ордината... Все это (и не только) есть в программе, и все знать обязательно. Зачем? Конечно, чтобы применять на практике.

К примеру, ребенок должен уметь "решать простейшие задачи на поиск вероятностей, применять теорему Пифагора для вычисления длин, вычислять расстояния на местности, применять формулы в повседневной жизни".

Обществознание

Обществознание из года в год держит первое место в топе предметов по выбору как на ЕГЭ, так и на ОГЭ. Но процент двоечников здесь тоже один из самых высоких. Почему? Ребята толком не готовятся, считают предмет легким. А это далеко не так. Вот что требуют новые стандарты.

Ребенок должен знать, чем индивид отличается от личности, суметь описать типичные социальные роли подростка, типы семей, ресурсы и возможности экономики России, ее государственные символы. Плюс конституционные права и нормы морали.

И даже называть особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет, виды правонарушений... (Все это в будущем ребенку может пригодиться.) А еще - различать полномочия президента, Госдумы и правительства, сравнивать политические партии.

Кроме того, на уроках обществознания ребенка научат самостоятельно заполнять простейшие виды правовых документов. Например, доверенности.

Физика

Здесь тоже уклон в практику. Так, школьники должны использовать знания о физических явлениях, чтобы безопасно обращаться с бытовыми приборами, "характеризовать физические процессы, используя закон Паскаля, закон Архимеда, "золотое правило" механики". Плюс распознавать физические явления в окружающем мире: действие силы трения; устройство артезианских скважин; рычаги в теле человека. Ну и, конечно, нужно уметь проводить физические опыты.

А для этого придется выучить и физические величины (масса, объем, плотность вещества, скорость, сила тяжести...), и формулы.

Ну и на "закуску" - приводить примеры вклада российских (К.Э. Циолковский, С.П. Королев, И.В. Курчатов) и зарубежных (И. Ньютон, Г. Герц, В. Рентген) ученых-физиков в развитие науки.

Биология

На уроках биологии школьников научат сравнивать живое и неживое, работать с микроскопом. И даже - внимание - владеть приемами оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и ухода за культурными растениями, домашними животными. Ребята освоят основы экологической грамотности.

Кроме того, по итогам курса школьники будут иметь представление о важнейших биологических процессах: питание, дыхание, рост, размножение...

Пестики и тычинки тоже никуда не денутся: в программе - водоросли, мхи, папоротники, голосеменные; покрытосеменные, или цветковые. А еще - ракообразные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие...

Уроки биологии - это не только теория, но и полезная практика. К примеру, ребенок сможет научиться владеть приемами оказания первой помощи. Фото: Егор Алеев/ ТАСС

История

Определять длительность исторических процессов, последовательность явлений, синхронизировать события истории разных стран и народов, определять современников - все это и многое другое должен уметь школьник.

В фокусе - важнейшие даты мировой истории, важнейшие государства и имена: Древняя Греция, Рим, Средневековье, религиозные войны в Европе, Французская революция и многое другое.

Ну и, конечно, особое внимание - программе отечественной истории. Итогом курса также должно стать овладение ребенком "приемами взаимодействия с людьми другой культуры на основе ценностей современного российского общества".

Уроки биологии - это не только теория, но и полезная практика. К примеру, ребенок сможет научиться владеть приемами оказания первой помощи. После уроков литературы школьник должен будет знать не только произведения, но и факты биографии известных писателей.

Кстати

Впервые

Появились не только конкретные требования к предметным результатам, но и к материально-техническому оснащению классов, библиотек. К примеру, "физический" класс должен быть оборудован не только мебелью, но и системой хранения учебных пособий, таблиц и плакатов, техническими и электронными средствами, лабораторным оборудованием, демонстрационными приборами.

Официально

Как новый стандарт поможет сдать ЕГЭ

Оксана Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений

- Каждый год в августе мы фиксируем более 8 миллионов просмотров демонстрационных вариантов ОГЭ и ЕГЭ. Появились Всероссийские проверочные работы, Национальные исследования качества образования, итоговое сочинение и собеседование. И по сложившейся традиции вся страна начинает к ним готовиться. В итоге складывается ситуация, когда именно оценочная процедура задает понимание того, чему учить. Это становится очень серьезным риском для развития системы образования. Новый стандарт позволит выстроить систему оценки качества образования и снять стресс от процедуры ЕГЭ. Ведь ошибки, с которыми дети приходят к экзаменам, чаще всего родом из 6-го, 7-го, 8-го классов. У нас появляется возможность их выявить и своевременно скорректировать.