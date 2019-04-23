Что делать при болях в суставах и спине

Росздравнадзор продолжает помогать читателям "РГ - Неделя" разбираться в том, как сохранить здоровье и выбирать правильное лечение. Сегодня речь пойдет о суставах и позвоночнике - на связанные с ними вопросы отвечает член общественного совета Росздравнадзора, директор Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, профессор, член-корреспондент РАН Николай Загородний.

К остеохондрозу приводит как дефицит, так и избыток физических нагрузок. Так что даже гимнастика хороша в меру. Фото: РИА Новости

Мне 77 лет, меня часто, особенно по ночам, беспокоят боли в спине, в руках, в ногах, настолько сильные, что я просыпаюсь и пью обезболивающие. Мази перепробовала все, врачи разводят руками, говорят, что у меня артроз. Разве артроз не лечится?

Раиса Захарова, Москва

Николай Загородний: Боли в суставах - одна из самых частых причин обращения пациентов за медицинской помощью, наиболее часто встречающиеся заболевания суставов - остеоартроз и остеохондроз позвоночника. Пациенты нередко употребляют для обозначения этой болезни простые термины - "артроз" или "отложение соли".

От остеоартроза в мире страдают, по разным оценкам, 12-20 процентов населения разных возрастов. Чаще всего (в 43 процентах случаев) поражается тазобедренный сустав, чуть реже - коленный (34,3 процента), около 11 процентов приходится на плечевой. Остальные 12 процентов - заболевания других суставов. Каждая третья инвалидность оформляется из-за артроза.

Его основные симптомы: боль в суставе, в начале заболевания она возникает периодически - например, при физической нагрузке, ходьбе, длительном стоянии, а проходит в состоянии покоя. При прогрессировании заболевания боль становится постоянной.

Причина возникновения этой болезни науке до сих пор неизвестна. Но можно назвать несколько профилактических мер, которые позволяют снизить риски ее возникновения: не перегружать суставы, избегать травм и не набирать лишний вес. Люди с избыточным весом чаще страдают артрозом, особенно коленного и тазобедренного суставов.

Также в зоне риска люди, которые рождаются с гипермобильностью связочного аппарата, очень подвижными связками - они сильно подвержены травматизации, что может способствовать развитию артроза. И молодые люди с диагнозом, которого нет в России, но есть за границей, - "спорт выходного дня". Это когда человек всю неделю ведет сидячий образ жизни, а потом в выходные идет, например, в фитнес-центр и начинает форсированно заниматься спортом, "срывая" себе суставы и спину. Так что если вы не занимаетесь спортом постоянно, изо дня в день, входить в него нужно очень аккуратно, постепенно.

Если суставы начали болеть, стоит придерживаться нескольких правил, позволяющих снизить на них нагрузку.

Во-первых, исключить бег, прыжки, глубокие приседания, длительное нахождение в положении "сидения на корточках". Ухудшают состояние суставов и усиливают боли быстрая и длительная ходьба, особенно по неровной и пересеченной местности, подъемы и спуски с гор, ходьба по лестницам.

Во-вторых, следует избегать поднятия и переноса тяжелых предметов.

В-третьих, надо носить удобную обувь, на низком (2-4 сантиметра) широком каблуке с мягкой эластичной подошвой - она позволяет гасить удар, который распространяется по конечности во время соприкосновения пятки с землей.

В-четвертых, используйте индивидуально изготовленные стельки-супинаторы при патологии стоп (продольном или поперечном плоскостопии), а при нагрузках и длительной ходьбе - ортезы.

Лечится остеоартроз, как правило, комплексно: изменением двигательных стереотипов, снижением веса тела, разгрузкой пораженных суставов, лечебной гимнастикой и массажем, физиотерапией и лекарствами, которые должен подобрать врач.

В тяжелых случаях людям делают операции, в том числе по замене суставов.

У меня боли в спине, особенно на работе (сидячая работа в кабинете), и боли в ногах при ходьбе. Врачи посоветовали заняться фитнесом. Но я не могу из-за боли. Ставили блокаду, но помогло ненадолго. Согревающие мази запретили, а обезболивающие препараты мне не все подходят. Ничего определенного врачи не говорят. Есть ли простые методы для таких случаев, как мой?

Алексей Виктюнин, 36 лет, Москва

Николай Загородний: Остеохондроз тоже распространенное заболевание. Главный симптом - боль в нижней части спины, иногда она "стреляет" в ноги.

Это заболевание возникает из-за дефицита физических нагрузок или наоборот - их избыточной интенсивности (работа, связанная с подъемом или переносом тяжестей, занятия травматичными видами спорта). Также его появлению способствует избыточный вес, аномалии развития позвоночника, наличие грыжи межпозвоночного диска.

При возникновении таких болей ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Нужно сразу обратиться к врачу. Он должен провести обследование, в том числе направит на рентген, МРТ или КТ. После чего подберет подходящее лечение.

Возможно, вам понадобится исключить движения, которые провоцируют или усиливают боль. Следует выбирать те положения тела, которые не вызывают боль или ее уменьшают. Носить в остром периоде поясничный корсет (бандаж). Он служит для уменьшения боли, снимает нагрузку на позвоночник, стабилизирует положение. После прекращения острых болей целесообразно надевать корсет только перед большой физической нагрузкой. Постоянное ношение не рекомендуется, так как это может привести к ослаблению мышц.

Физиотерапевтические процедуры назначаются по рекомендации врача. Также понадобится лечебная гимнастика, упражнения для которой должен подобрать врач в индивидуальном порядке. Также врач может назначить лекарственную терапию.

Важно правильно питаться - лишний вес порождает риски для позвоночника

Для профилактики болей в спине нужно регулярно заниматься физическими упражнениями, гимнастикой, формирующей крепкий мышечный корсет вокруг позвоночника.

Избегать перегрузок, видов спорта, в которых возможны резкие движения, скрыта опасность поворота, скручивания или резкого вытягивания позвоночника. Не рекомендуется заниматься со штангой. Всегда разминаться до начала тренировок или гимнастики. Полезно плавание на спине в бассейне, использование полужесткого матраса и ортопедической подушки во время сна. И очень важно правильно питаться - излишний вес увеличивает нагрузку на позвоночник.

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