В ближайшее время заемщики, у которых заложено единственное жилье, смогут в любой момент срока действия кредитного договора воспользоваться ипотечными каникулами - уведомить банк о том, что они прекращают или сокращают платежи по долгу на период до полугода.

Такую норму вводит закон, который уже был одобрен Советом Федерации и направлен на подпись президенту.

Закон дает право воспользоваться кредитными каникулами один раз по каждому договору ипотеки при одном из следующих условий: если заемщик зарегистрировался в качестве безработного; получил инвалидность I или II группы; признан нетрудоспособным на срок более двух месяцев; потерял значительную часть ежемесячного дохода - 30 процентов и при этом половину дохода тратит на платежи по долгу, а если родился ребенок или кто-то из членов семьи стал инвалидом I или II группы, то каникулы можно брать при сокращении дохода на 20 процентов и при платежах по долгу в размере 40 процентов дохода. Все это рассматривается законом как трудные жизненные ситуации.

Во всех этих случаях заемщик может предоставить банку, а банк может попросить у него подтверждающие документы, например, справку 2-НДФЛ из налоговой, больничный лист, свидетельство о рождении, справку об инвалидности.

Закон определяет закрытый перечень документов и сжатые сроки - несколько дней, в течение которых заемщик переходит в режим каникул после передачи требования кредитору.

Норму о праве заемщика потребовать кредитных каникул банкам предстоит включать в каждый договор ипотеки, причем на самой первой странице. Заемщик сам в пределах полугодового срока определяет длительность каникул и сам решает, насколько снизить платеж в течение льготного периода, вплоть до нуля - никаких дискуссий с банком.

До сих пор все эти уступки являются исключительно предметом переговоров между заемщиком и банком. Даже валютные ипотечники, когда в 2014-2015 годах их рублевые платежи подскочили в два раза, не смогли добиться законодательного закрепления права на реструктуризацию своих кредитов. Идеология кредитных каникул в том, чтобы люди смелее брали на себя долгосрочные обязательства (ипотека - это в среднем 20 лет выплат), не опасаясь в случае потери работы или длительной болезни утратить единственное жилье. Когда каникулы истекают, заемщик возобновляет платежи в обычном размере и с обычной периодичностью, а те платежи, которые он не выплатил, переносятся в конец графика выплат.

Данные о том, что заемщик воспользовался кредитными каникулами, не дойдут до его кредитной истории и не испортят ее, а ЦБ решил вывести ипотечные каникулы из-под общего правила, по которому банки должны досоздавать резервы при реструктуризации кредита и переоценки финансового положения заемщика.

Под действие этого механизма подпадут кредиты в размере до 15 миллионов ­рублей, но правительство будет вправе изменить эту планку. Первоначально предполагалось, что право на каникулы возникнет только по вновь взятым кредитам, но во втором чтении Госдума предоставила его всем заемщикам, которые подходят под базовые условия, независимо от даты заключения договора ипотеки.

Платой за ипотечные каникулы является начисление процентов в течение льготного периода (с отнесением их уплаты на будущее) - закон не содержит на этот счет никаких ограничений. Это должно поддерживать платежную дисциплину заемщиков.

Закон вступит в силу через 90 дней после публикации - то есть ориентировочно в конце июля.